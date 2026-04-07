트럼프, 이란 석유 장악 구상 슬그머니 철회…"미국민은 미군 귀환 원해"

AI 핵심 요약beta
- 트럼프 대통령이 6일 백악관에서 이란 석유 장악 구상에서 물러섰다.
- 이란 석유 차지 욕구를 밝히며 국민의 군 귀환 희망을 이유로 들었다.
- 석유 탈취 작전 부담을 시인하며 인프라 파괴 위협은 유지했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란의 석유 시설을 장악해 통제하겠다던 기존의 강경 구상에서 은근슬쩍 한 발 물러서는 모습을 보였다.
트럼프 대통령은 6일(현지시각) 백악관 부활절 행사에서 기자들과 만나 "개인적으로는 이란의 석유를 차지하고 싶고, 이를 통해 우리는 많은 돈을 벌 수 있을 것"이라면서도 "하지만 불행하게도 미국 국민은 우리 군이 집으로 돌아오길 원한다"고 말했다. 수주 전부터 기회가 될 때마다 "석유를 차지하겠다"며 으름장을 놓던 것과는 사뭇 달라진 기류다.
다리와 발전소 등 이란 인프라를 초토화하겠다며 압박 수위를 최고조로 끌어올리면서도, 대규모 지상군 투입이 불가피한 석유 탈취 작전의 현실적 부담을 시인한 것으로 풀이된다.
트럼프 대통령은 "미국 국민들이 (석유 탈취라는) 그런 행동을 진정으로 이해해 줄 것 같지 않다"며, 위험을 감수하면서까지 실제 작전을 밀어붙일 정치적 의지가 부족함을 공개적으로 인정했다.
자신을 "무엇보다 사업가"라고 지칭한 그는 과거 베네수엘라 석유 수익 확보 사례를 언급하며 "전리품은 승자의 것"이라는 지론을 재차 펴기도 했다.
하지만 야후 파이낸스는 이번 발언이 트럼프 대통령의 개인적인 '사업가적 본능'에도 불구하고, 여론의 반발을 의식해 이를 실제 행동으로 옮기기는 어렵다는 점을 내비친 것이라고 분석했다.
전문가들은 이란의 하르그섬(Kharg Island) 등 주요 석유 수출 거점을 미국이 장악하려면 대규모 지상군 투입이 필수적이며, 이는 미군과 민간인 모두에게 막대한 희생과 비용을 초래하는 매우 위험하고 복잡한 작전이라고 경고해 왔다.
흥미로운 점은 트럼프 대통령의 이러한 '속도 조절' 발언이 이란에 대한 파괴적인 최후통첩과 같은 날 나왔다는 것이다.
트럼프 대통령은 이란이 지정된 시한 내에 호르무즈 해협을 재개방하지 않으면 모든 다리와 전력망을 파괴하겠다고 경고한 상태다.
전문가들은 트럼프 대통령이 대규모 지상군 투입이 불가피한 '석유 장악'에는 선을 그으면서도, 인프라 초토화라는 극단적 위협을 동시에 내놓아 에너지 시장에 혼란스러운 시그널을 보내고 있다고 분석했다.
CNN은 트럼프 대통령의 날마다 바뀌는 발언이 유가를 요동치게 하고 있다면서, 이란이 해협의 주도권을 쥐고 있고 미국이 전쟁에서 물러나도 해협이 재개방되지 않을 수 있다는 우려가 커지면서 유가는 전반적으로 상승세를 보이고 있다고 지적했다.
kwonjiun@newspim.com