[오늘날씨] 출근길 꽃샘추위…최저 1도에 체감기온 '뚝'

AI 핵심 요약beta
- 기상청은 7일 전국 맑은 가운데 찬 공기로 꽃샘추위 나타난다고 예보했다.
- 아침 최저기온 1~9도, 낮 최고기온 14~19도로 전날보다 기온이 급락한다.
- 수도권·강원 미세먼지 오전 나쁨, 바다 물결 동해상 0.5~2.0m로 일어난다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 화요일인 7일 전국은 대체로 맑은 가운데 찬 공기 영향으로 기온이 크게 떨어져 꽃샘추위가 나타나겠다.
기상청과 케이웨더에 따르면 이날 한반도는 북서쪽에서 내려온 찬 공기 영향으로 기온이 전날보다 큰 폭으로 떨어지겠다. 전국은 대체로 맑은 날씨를 보이겠다.
아침 최저기온은 1~9도다. 지역별로는 ▲서울 3도 ▲인천 6도 ▲춘천 0도 ▲강릉 6도 ▲대전 2도 ▲대구 3도 ▲부산 7도 ▲전주 3도 ▲광주 4도 ▲제주 9도다.
낮 최고기온은 14~19도로 예상된다. ▲서울 13도 ▲인천 8도 ▲춘천 14도 ▲강릉 13도 ▲대전 13도 ▲대구 14도 ▲부산 14도 ▲전주 13도 ▲광주 13도 ▲제주 14도다.
미세먼지 농도는 수도권과 강원도는 오전에 '나쁨'을 보이겠다. 나머지 지역은 '보통'이 예상된다.
바다 물결은 동해상에서 0.5~2.0m, 남해상은 0.5~1.5m, 서해상은 0.5~1.0m로 일겠다.
krawjp@newspim.com