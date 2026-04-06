안산시의회 예결위, 제1회 추가경정 예산안 수정 가결

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26억 1100만원 감액한 2조 4651억 666만여원 규모

[안산=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안산시의회 예산결산특별위원회가 6일 '2026년도 제1회 추가경정 예산안'을 수정 가결했다.

안산시의회 예산결산특별위원회가 지난 1일 제2상임위원회 회의실에서 안건 심사를 벌이고 있는 모습. [사진=안산시의회]

앞서 지난 1일부터 제302회 임시회 안건 심사를 진행해온 예결특위는 이날 시 제출액의 0.11%인 26억 1100만원을 감액한 2조 4651억 666만여원 규모의 1회 추가경정 예산안을 의결했다.

이번 임시회 예결특위는 이진분 위원장과 최찬규 부위원장을 비롯해 김재국 유재수 이지화 송바우나 선현우 위원으로 구성됐으며, 위원들은 시가 의회에 제출한 2조 4677억 1766만여 원 규모의 1회 추경안 등을 심도 깊게 심사했다.

이날 의결된 추경안의 조정 내역을 세부적으로 살펴보면, 문화체육관광국 소관 안산서머페스타 2026 사업비 1억 5000만원 중 1000만원이 감액됐다.

아울러 환경녹지국 소관의 성포광장 재정비 사업 시설비와 성포광장 재정비 사업 시설부대비는 26억 100만원 전액이 삭감 조정됐다.

또 계속비 사업 조서 중 원곡동 스트리트몰 조성사업은 사업 규모 확대에 대한 신중한 검토가 필요하다는 판단에 따라 기존안이 유지되고, 이번 회기에 제출된 변경안은 삭제 조치됐다.

예결특위는 추경안과 함께 심사한 '2026년도 기금운용계획 변경안'의 경우 시가 제출한 원안대로 의결했다.

이진분 위원장은 "시민의 혈세가 낭비되지 않고 적재적소에 쓰일 수 있도록 예산의 효율성에 초점을 맞춰 심사에 임했다"며 "장시간에 걸쳐 안건을 심사하느라 수고한 동료 의원들과 협조해준 공직자 여러분께 감사의 말을 전한다"고 밝혔다.

한편, 예결특위 심사를 마친 추경안과 기금운용계획 변경안의 최종 의결은 오는 9일 열리는 제302회 임시회 제3차 본회의에서 이뤄진다.

1141world@newspim.com