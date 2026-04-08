北, 김여정 담화 발표 후 미상 발사체 발사…이틀 연속

AI 핵심 요약beta
- 북한이 김여정 노동당 부장의 담화 발표 다음 날인 8일 평양 일대에서 미상 발사체를 발사했다.
- 이는 이틀 연속 발사로 탄도미사일 여부를 포함한 세부 제원을 한미 정보당국이 공동 분석 중이다.
- 북한의 발사는 이재명 대통령의 민간인 무인기 사건 유감 표명과 북한의 관련 담화 발표 직후 이뤄졌다.
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[서울=뉴스핌] 김현구 기자 = 북한이 김여정 노동당 부장의 담화 발표 다음 날인 8일 평양 일대에서 미상 발사체를 발사한 것으로 확인됐다. 이틀 연속이다.
합동참모본부(합참)는 이날 "북한이 동해상으로 미상 발사체를 발사했다"고 밝혔다.
군 당국은 이번 발사체의 탄도미사일 여부를 포함한 세부 제원을 한미 정보당국이 공동으로 분석 중이라고 설명했다. 통상 북한이 탄도미사일을 발사할 경우 즉각 공개해 왔으나, 이번에는 성격이 불명확해 분석 이후 판단할 방침이다.
이번 발사는 이재명 대통령의 '민간인 무인기 사건'에 대한 유감 표명과 북한의 관련 담화 발표 직후 이뤄졌다는 점에서 주목된다.
북한은 전날인 7일에도 평양 일대에서 동쪽 방향으로 미상 발사체를 발사했다. 이 발사체는 동해상으로 비행하던 중 발사 초기 이상 징후를 보이며 소실된 것으로 알려졌다.
이 대통령은 지난 6일 민간인 무인기 사건과 관련해 "불필요한 군사적 긴장이 유발된 것에 대해 북한 측에 유감의 뜻을 표한다"고 밝혔고, 김 부장은 같은 날 담화를 통해 "우리 국가수반은 이를 솔직하고 대범한 사람의 자세를 보여준 것이라고 평했다"고 전했다.
한편 북한은 지난달 말 대륙간탄도미사일(ICBM)용 신형 고체연료 엔진 시험을 진행하기도 했다.
hyun9@newspim.com