제일기획, AI 기반 배너 광고 자동화 솔루션 '베리에이드' 도입

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AI 전문기업 '드랩' 개발… 배너 광고 이미지 변형 업무 효율화 기대

[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 제일기획은 인공지능(AI) 기술을 접목한 배너 이미지 베리에이션(변형) 자동화 솔루션 '베리에이드(VariAid)'를 도입했다고 8일 밝혔다.

'베리에이드'는 제일기획이 아이디어를 제공하고 AI 비주얼 콘텐츠 전문기업 드랩(Draph)이 개발한 솔루션으로 다량의 온라인 배너 광고를 매체와 규격에 맞춰 변형하는 과정에서 발생하는 인력과 비용을 효율화하기 위한 취지에서 구축됐다.

제일기획은 인공지능(AI) 기술을 접목한 배너 이미지 베리에이션(변형) 자동화 솔루션 '베리에이드(VariAid)'를 도입했다고 8일 밝혔다. [사진= 제일기획]

국내외 주요 AI 기반 이미지 생성 솔루션 대부분은 배너 베리에이션 작업 시 규격화된 틀에 맞추는 웹 템플릿 방식의 한계로 인해 캠페인 톤앤매너에 맞춘 비주얼 구현이 까다롭고 폰트, 여백 등 매체별로 상이한 제작 가이드를 완벽히 준수하기 어렵다는 단점이 있었다.

반면 드랩의 자체 시각언어모델(VLM) 기술이 접목된 '베리에이드' 솔루션은 간단한 조작만으로 어떠한 형태의 배너 광고든지 매체별 가이드라인에 맞춰 변형·생성할 수 있다.

배너 광고에 정교하게 최적화된 지능형 솔루션답게 원본 배너 속 텍스트, 이미지 등 구성 요소를 정밀하게 파악해 매체 규격에 맞춰 최적의 레이아웃을 완성한다.

구글, 네이버, 메타, 카카오 등 주요 매체의 80여 개 광고 규격에 최적화된 결과물을 자동 생성하며 수동 편집 기능도 지원한다. 특, 국내 주요 매체인 네이버, 카카오의 모든 광고 지면에 최적화된 베리에이션 솔루션은 베리에이드가 최초다.

자체 테스트 결과 '베리에이드' 솔루션으로 자동 생성한 배너 광고물은 100%에 가까운 안정적인 검수 통과율을 기록했다.

드랩 관계자는 "매체별로 수시 업데이트되는 제작 가이드라인을 실시간으로 반영해 솔루션을 지속적으로 고도화할 방침"이라고 설명했다.

'베리에이드' 솔루션 활용 시 배너 1건당 평균 제작비가 90% 이상 절감되는 등 광고 제작에 투입되는 시간과 비용을 획기적으로 줄여줄 것으로 기대된다는 설명이다.

제일기획은 기존 광고주 프로젝트에 '베리에이드' 솔루션을 활용하는 한편 향후 드랩과 국가별 미디어 환경에 최적화된 해외향 서비스를 마련해 해외법인에 도입할 계획이다.

제일기획 관계자는 "현업의 니즈를 반영해 개발된 베리에이드 솔루션이 작업 속도와 정확도를 높여 업무 효율을 실질적으로 개선할 것으로 기대된다"라며 "앞으로도 최신 테크놀로지와 데이터 등을 결합한 솔루션을 지속적으로 도입해 기업들의 마케팅 효율성과 확장성을 강화하는 데 기여하겠다"고 밝혔다.

origin@newspim.com