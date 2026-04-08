SK하이닉스, 321단 QLC SSD 첫 공급..."용량·속도 다 잡았다"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

AI PC 확산에 고용량·고속 스토리지 수요 급증

델 공급 시작으로 글로벌 고객사 확대·점유율 공략

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 인공지능(AI) PC 확산으로 고용량·고속 스토리지 수요가 급증하는 가운데, SK하이닉스가 321단 QLC(Quadruple Level Cell) 기반 SSD(Solid State Drive)를 앞세워 시장 공략에 나섰다. 델 테크놀로지스를 시작으로 글로벌 고객사 공급을 확대하며 차세대 스토리지 주도권 확보에 속도를 낸다는 전략이다.

SK하이닉스는 8일 자사 최초의 321단 QLC 낸드플래시 기반 SSD 'PQC21' 개발을 완료하고 고객사 공급을 시작했다고 밝혔다.

PQC21은 셀당 4비트를 저장하는 QLC 기술과 321단 고층 적층 구조를 결합해 단위 면적당 저장 용량을 극대화한 것이 특징이다. 제품은 1TB와 2TB 두 가지 용량으로 출시된다.

SK하이닉스 '321단 QLC 낸드' [사진=SK하이닉스]

성능 측면에서는 SLC 캐싱 기술을 적용해 데이터 읽기·쓰기 속도를 높였다. 일부 영역을 SLC처럼 활용해 데이터를 빠르게 기록한 뒤 재저장하는 방식으로, 특히 쓰기 성능 개선에 효과적이다.

QLC는 높은 집적도를 강점으로 하지만 상대적으로 쓰기 성능과 내구성이 약점으로 지적돼 왔는데, 이를 보완한 설계라는 평가다.

AI PC 확산으로 온디바이스 AI 연산과 데이터 저장 수요가 동시에 증가하면서 스토리지의 용량과 속도 요구도 빠르게 높아지고 있다. 대규모 언어모델과 개인화 데이터 처리가 단말기 내에서 이뤄지면서 고용량·고속 저장장치의 중요성이 커지고 있다.

SK하이닉스는 이달 델 테크놀로지스를 시작으로 글로벌 고객사에 공급을 확대할 계획이다. 글로벌 PC 제조사를 고객사로 확보하며 초기 레퍼런스를 구축했다는 점에서도 의미가 있다. 이를 기반으로 AI PC용 스토리지 시장에서 주도권 확보와 QLC 기반 cSSD 점유율 확대를 동시에 추진한다는 전략이다.

낸드 시장에서는 300단 이상 초고단 적층 기술이 경쟁의 분수령으로 부상하고 있다. 주요 업체들이 고단화와 고집적 기술 확보에 속도를 내는 가운데, QLC 기반 제품 확대는 원가 경쟁력을 바탕으로 수익성 개선에도 기여할 것으로 기대된다.

시장 성장 기대도 크다. 글로벌 시장조사업체 IDC에 따르면 글로벌 클라이언트 SSD(cSSD) 시장에서 QLC 낸드 비중은 지난해 22%에서 내년 61%까지 확대될 전망이다.

syu@newspim.com