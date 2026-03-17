신한자산운용, 삼성전자·SK하이닉스 집중 ETF 상장

소부장 종목 포함…반도체 ETF 라인업 4종으로 확대
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 신한자산운용이 삼성전자와 SK하이닉스 투자 비중을 65%까지 높인 'SOL AI반도체TOP2플러스 ETF'를 17일 유가증권시장에 상장했다고 밝혔다.
SOL AI반도체TOP2플러스 ETF는 삼성전자와 SK하이닉스를 각각 25%씩 편입하고, SK하이닉스의 지주사인 SK스퀘어를 15% 담아 SK하이닉스 노출도를 약 40% 수준으로 구성했다. 삼성전기, 이수페타시스, 리노공업, 원익IPS 등 반도체 소재·부품·장비 종목도 함께 편입했다.
김정현 신한자산운용 ETF사업그룹장은 "폭발적으로 늘어나는 메모리 반도체 수요와 공급 제약 속에서도 설비 증설은 단기간에 쉽지 않은 구조"라며 "삼성전자와 SK하이닉스가 이번 메모리 반도체 슈퍼사이클의 중심에 설 가능성이 높다"고 밝혔다.
김 그룹장은 "이 상품은 국내 반도체 ETF 가운데 대형주 비중이 최고 수준"이라며 "기존 'SOL AI반도체소부장'과 함께 활용할 경우 국내 반도체 시장 전반을 입체적으로 커버할 수 있을 것"이라고 덧붙였다.
이번 상장으로 신한자산운용의 국내 반도체 ETF 라인업은 ▲SOL AI반도체소부장 ▲SOL 반도체전공정 ▲SOL 반도체후공정 ▲SOL AI반도체TOP2플러스 등 4종으로 늘었다.
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