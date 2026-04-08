KB증권, 동탄역에 '섬섬옥수' 3호점 개소

AI 핵심 요약beta
- KB증권이 7일 SRT 동탄역에 섬섬옥수 3호점을 개소했다.
- 여성 중증장애인 네일케어 교육생을 채용해 무료 서비스를 제공한다.
- 운영시간은 오후 1시부터 5시까지이며 단계적 확대를 추진한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = KB증권이 지난 7일 SRT 동탄역에 여성 중증장애인 일자리 창출 매장 '섬섬옥수' 3호점을 정식 개소했다고 8일 밝혔다.
섬섬옥수는 한국장애인고용공단이 주최하는 철도역 활용 장애인 일자리 공익사업으로, 열차 이용객에게 네일케어 서비스를 무료로 제공한다. 2019년 말 부산역에서 시작해 이번 동탄역 개소로 전국 12개역으로 확대됐다. KB증권이 운영하는 매장은 2022년 12월 영등포역, 2023년 10월 오송역에 이어 동탄역이 세 번째다.
동탄역점 개소에는 한국장애인고용공단 경기지역본부, 국가철도공단, SR, KB증권이 공동 참여했다. KB증권은 한국장애인고용공단 경기남부직업능력개발원에서 네일케어 전문 교육을 이수한 여성 장애인을 채용했으며, SR과 국가철도공단이 무상 제공한 동탄역 유휴공간에 네일케어 기구와 직원 휴게공간을 갖춘 부스를 설치했다.
동탄역점 운영시간은 오후 1시부터 5시까지이며 KB증권은 운영시간을 단계적으로 확대할 계획이다. 서비스는 당일 SRT 승차권 소지자라면 누구나 무료로 이용할 수 있고, 카카오채널 '섬섬옥수 동탄역점(KB증권)'을 통해 온라인 예약도 가능하다.
정대교 KB증권 인사지원부장은 "섬섬옥수 사업을 통해 여성 중증장애인의 사회 진출 교두보 역할을 할 수 있어 보람을 느낀다"며 "인력 관리부터 매장 운영까지 총괄하며 사회적 약자와 동행하는 기업이 되겠다"고 밝혔다.
dconnect@newspim.com