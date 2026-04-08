국민연금 적립금 1540조원 돌파…수익금, 보험료 앞질렀다

AI 핵심 요약beta
- 국민연금공단이 8일 발표한 포트폴리오 현황에 따르면 지난 1월 말 기준 적립금이 1540조4000억원을 돌파했다.
- 전체 자산 중 해외주식이 569조9000억원으로 37%를 차지했으며 국내주식 21.4%, 국내채권 19.5% 순이다.
- 1988년부터 누적된 운용수익금이 1050조8000억원으로 전체 기금의 절반 이상을 차지했다.
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운용수익금은 1050조8000억
연금공단 "안정적 운영할 것"
[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 국민연금 적립금 규모가 1540조원대를 돌파했다.
8일 국민연금공단의 포트폴리오 현황에 따르면, 지난 1월 말 기준 국민연금 기금 적립금은 1540조4000억원이다.
전체 자산에서 가장 많이 차지한 부분은 해외주식이다. 569조9000억원으로 37%를 차지한다. 국내 주식은 330조4000억원으로 21.4%다. 국내채권 300조1000억원(19.5%), 대체투자 233조5000억원(15.2%), 해외채권 99조7000억원(6.5%), 단기자금 4조9000억원(0.3%), 복지 ·기타 부문 1조1000억원(0.1%) 순이다.
1540조4000억원의 규모를 살펴보면 연금보험료 등은 928조5000억원이다. 운용수익금은 1050조8000억원이며 연금급여 등으로 438조9000억원을 지출해 국민이 낸 보험료보다 운용 수익이 더 많았다. 1988년부터 지난 1월 말까지 투자를 통해 조성된 누적 운용수익금은 1050조8000억원으로 이는 전체 기금적립금의 절반 이상을 차지한다.
연금공단은 "국민의 든든한 노후를 위해 투명하고 안정적으로 운영하겠다"고 했다.
sdk1991@newspim.com