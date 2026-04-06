밀양시의회, 2025회계연도 결산검사 위원 격려 방문

AI 핵심 요약beta
- 경남 밀양시의회는 6일 밀양시청 결산검사장을 방문해 위원들을 격려했다.
- 허홍 의장 등 의원들이 2025회계연도 결산검사 진행 상황을 점검했다.
- 위원단은 지난달 27일부터 15일까지 결산 내역을 심사 중이다.
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[밀양=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 밀양시의회는 6일 밀양시청 결산검사장을 찾아 2025회계연도 결산검사에 참여 중인 위원들을 격려하고 현장의 의견을 청취했다고 밝혔다.
이날 허홍 의장을 비롯한 시의회 의원 및 전문위원들이 함께해 결산검사 진행 상황을 점검했다. 결산검사는 한 해 재정 운영 전반을 되돌아보고 예산이 적정하게 집행됐는지를 확인하는 절차로, 시 재정의 투명성과 책임성을 높이는 핵심 과정이다.
올해 결산검사에는 정무권 의원을 대표위원으로 박원태 의원, 조성제·최호식 세무사, 박위규·김민효·박용건 전문경력자 등 7명이 참여하고 있다. 위원단은 지난달 27일부터 4월 15일까지 20일간 밀양시의 2025회계연도 결산 내역을 심사 중이다.
허 의장은 "결산검사는 시민의 세금이 올바로 쓰였는지를 살피는 중요한 과정"이라며 "위원들의 면밀한 검토가 시 재정의 신뢰도를 높이는 밑거름이 될 것"이라고 말했다.
news2349@newspim.com