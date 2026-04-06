대구시, 8일부터 '공영주차장 승용차 5부제' 확대 시행

차량 끝번호별 요일 제한…친환경·장애인·임산부 차량 등 제외

[대구=뉴스핌] 김용락 기자=대구광역시는 최근 중동 지역 분쟁 장기화에 따른 국제 유가 상승과 에너지 수급 불안정성에 선제적으로 대응하기 위해, 오는 8일부터 '공영주차장 승용차 5부제'를 확대 시행한다고 6일 밝혔다.

이번 조치는 원유 공급 차질 우려에 따른 에너지 수급 부담 증가에 대응하고, 공공부문이 앞장서 교통수요를 관리함으로써 지역 차원의 에너지 절감 노력을 민간으로 확산하기 위해 마련됐다. 대구시는 지난 4월 1일부터 국채보상공원 주차장 등 2개소에서 공영주차장 승용차 5부제 시범 운영을 시작한 데 이어, 8일부터는 총 33개소(4114면)로 대상을 대폭 확대한다.

대구시는 '공영주차장 승용차 5부제' 시행으로 에너지 위기를 극복한다. 2026.04.06 yrk525@newspim.com

5부제는 차량번호 끝자리를 기준으로 요일별 이용을 제한하는 방식으로 운영한다. 월요일에는 끝자리 1·6번, 화요일에는 2·7번, 수요일에는 3·8번, 목요일에는 4·9번, 금요일에는 5·0번 차량의 주차장 이용이 제한되며, 토·일요일과 공휴일은 제외된다.

다만, 전통시장 및 환승주차장 등 서민 생계와 대중교통 이용에 필수적인 주차장은 적용되지 않는다. 또한 전기차·수소차 등 친환경 차량을 비롯해 국가유공자, 장애인, 임산부 및 유아 동승 차량 등도 예외로 인정된다.

김정기 대구광역시장 권한대행 행정부시장은 "이번 공영주차장 5부제는 단기적으로 다소 불편이 따를 수 있으나 에너지 위기 상황에 대응하기 위한 불가피한 조치"라며 "시민 여러분의 적극적인 참여와 협조를 통해 이번 에너지 위기를 함께 극복해 나가길 바란다"고 말했다.

한편, 대구시는 승용차 이용 감소에 따른 시민 불편을 완화하기 위해 대중교통 이용 인센티브를 강화한다. 승용차요일제 참여 시 공영주차장 50% 할인과 대중교통 마일리지를 지급하며, 특히 월 15회 이상 대중교통 이용 시 이용요금을 환급해 주는 'K-패스(모두의 카드)'를 통해 시민들의 대중교통 전환을 적극 지원할 방침이다.

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