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삼천당제약 "S-PASS 가짜 아냐"…FDA 문서 공개하며 의혹 정면 반박

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삼천당제약 "SNAC-Free·ANDA 명시"…특허·제네릭 논란 정면 대응

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 삼천당제약이 6일 경구용 플랫폼 기술 'S-PASS'를 둘러싼 시장 의혹을 정면 반박하며 미국 식품의약국(FDA) 제출 문서를 공개했다.

전인석 삼천당제약 대표는 이날 서울 서초구 본사에서 열린 기자간담회에서 미국 FDA에 공식 제출한 문서를 직접 공개하며 시장에서 제기된 의혹을 반박하고 나섰다.

[서울=뉴스핌] 이건주 인턴기자 = 전인석 삼천당제약 대표가 6일 오후 서울 서초구 삼천당제약 본사에서 열린 기자간담회에서 인사말을 하고 있다. 최근 삼천당제약 주가는 경구용 비만·당뇨 치료제 제네릭 개발 기대감으로 급등해 코스닥 시가총액 1위에 올랐으나 이후 계약 구조 논란과 주가조작 의혹 등이 겹치며 주가가 급락했다. 2026.04.06 kunjoo@newspim.com

◆"FDA 문서에 SNAC-Free·제네릭 명시"

공개된 문서에는 S-PASS 특허 번호와 함께 제네릭(ANDA), 'SNAC-Free' 문구가 명시돼 있다. 이는 글로벌 규제 기관이 삼천당제약의 독자적인 기술과 제네릭 허가 기준을 따랐음을 인정한다는 것을 의미한다는 게 사측 설명이다.

전 대표는 "이 문서 안에는 삼천당제약 특허 기술이 상세하게 기술돼 있다"며 "이게 허위라면 FDA가 이 서류를 접수하겠느냐"고 의혹을 부인했다.

글로벌 파트너사 검증도 주요 근거로 제시됐다. 삼천당제약은 미국·유럽·일본 파트너사들이 실사를 통해 오리지널 특허 회피 가능성을 확인한 뒤 계약을 체결했다고 밝혔다. 단순 기대가 아닌 검증 기반 계약이라는 점을 부각한 것이다.

S-PASS 경구용 인슐린 임상 실험 일정도 구체적으로 제시했다. 경구용 인슐린은 유럽의양품청(EMA)에 지난달 18일(유럽 시간) 글로벌 임상시험 승인 신청 서류를 제출했다. 제출 서류에는 특허에 명시된 성분 분석 자료 및 비임상, 독성, 안전성 결과와 휴먼 파일럿 스터디 결과가 포함됐다.

삼천당제약은 EMA 가이드라인에 따라 다음달 중 임상 승인, 올해 3분기 말~4분기 초 최종 임상 결과 레포트 수령을 목표로 한다고 밝혔다. 

미국 경구용 세마글루타이드 계약과 관련해서는 계약 구조를 명확히 했다. 회사 측은 해당 계약이 단순 기술 이전이 아니라 제품 독점 공급 및 판매 계약이라고 설명했다. 계약서에는 파트너사의 목표 매출이 50%에 미달할 경우 계약 해지권을 보유하는 등 삼천당제약이 주도권을 갖는 '바인딩(Binding)' 조항이 포함돼 있다.

[서울=뉴스핌] 이건주 인턴기자 = 전인석 삼천당제약 대표가 6일 오후 서울 서초구 삼천당제약 본사에서 열린 기자간담회에서 인사말을 하고 있다. 최근 삼천당제약 주가는 경구용 비만·당뇨 치료제 제네릭 개발 기대감으로 급등해 코스닥 시가총액 1위에 올랐으나 이후 계약 구조 논란과 주가조작 의혹 등이 겹치며 주가가 급락했다. kunjoo@newspim.com

◆"정량 지표로 기업 가치 평가"…성과 중심 경영 전환

삼천당제약은 향후 로드맵으로 성과 중심의 경영 기조를 확립하겠다는 계획도 밝혔다. 삼천당제약의 가치를 정성적 기대감이 아닌 정량적 지표를 기반으로 재평가받겠다는 입장이다.

회사 측은 "올 하반기 내 최소 2개국과 글로벌 추가 공급 계약 체결을 목표로 최종 협의를 진행하고 있다"고 설명했다. 

또한 시장과의 신뢰 관계 회복을 위한 방안도 병행한다. 삼천당제약은 분기별 기업 설명회(IR)를 정례화하고 파이프라인별 개발 현황을 투명하게 공개하기로 했다. 

삼천당제약은 홍보 및 공시 시스템의 제도적 쇄신에도 나선다. 전문 PR·IR 조직을 신설해 모든 대외 메시지를 법무 및 기술 부서 검수를 거친 '팩트 기반'으로 제공할 방침이다.

아울러 한국거래소(KRX)와의 사전 상담 체계를 구축해 공시 정확도를 높이고 불성실공시 논란 차단에 나설 계획이다.

nrd@newspim.com

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로저스 쿠팡 대표 61억 주식 보상 [서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 해롤드 로저스 쿠팡 한국 임시대표가 대규모 주식을 보상받았다. 약 66억 원 규모의 성과조건부 주식보상(PSU)을 받은 지 두 달 만이다. 쿠팡의 모회사인 쿠팡Inc는 3일(현지 시간) 한국 법인 임시대표를 맡고 있는 로저스 최고관리책임자(CAO)겸 법무총괄에게 클래스A 보통주 양도제한조건부주식(RSU) 21만3884주를 부여했다고 공시했다. 쿠팡의 전날 정규장 종가(18.95달러)로 계산하면 405만3012달러, 한화 61억원 상당에 달하는 주식이다. 이 주식은 오는 7월 1일부터 분기별로 4회에 걸쳐 분할 수령할 수 있으며, 주식을 받으려면 해당일까지 근속해야 하는 조건이다. 해롤드 로저스 쿠팡 임시대표. [사진=뉴스핌DB] 이 주식을 모두 수령하면 로저스 임시대표가 보유하게 되는 쿠팡 주식은 총 93만3041주로 늘어나게 된다. 그는 지난 2월에도 26만9588주의 주식을 받았다. 한편 쿠팡은 대규모 개인정보 유출 사태가 터진 직후인 지난해 12월, 쿠팡Inc 최고관리책임자(CAO) 겸 법무총괄인 해롤드 로저스를 한국법인 임시대표로 임명했다. 로저스 임시대표는 지난해 12월 30일 국회에서 열린 '쿠팡 사태 연석 청문회'에서 허위 증언을 한 혐의로 고발당한 상태다.   y2kid@newspim.com 2026-04-04 11:49
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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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