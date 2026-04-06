LG그룹, 전 사업장 차량 5부제 확대 시행

중동발 에너지 위기 대응…고유가 장기화 속 절감 조치 강화

계열사별 전력·설비 효율화 병행…전사 에너지 관리 체계 가동

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = LG 전 계열사가 국내 모든 사업장을 대상으로 6일부터 차량 5부제를 시행한다. 중동 전쟁 장기화와 고유가 지속에 따른 에너지 위기에 대응하기 위한 조치다.

6일 LG그룹에 따르면 지난달 27일부터 시행한 차량 10부제를 5부제로 확대했다. 전기차를 비롯한 친환경 차량과 장애인, 임산부, 미취학 아동 동승 차량은 기존과 같이 적용 대상에서 제외했다.

LG는 기존에도 서울 여의도 LG트윈타워 등 주요 사업장에서 점심시간과 퇴근 이후 일정 시간 사무실 전등이 자동으로 꺼지는 자동 소등 시스템을 운영해 왔다. 출퇴근 동선에는 셔틀버스를 운영해 임직원의 이동 편의를 높이는 동시에 자가용 이용을 줄이는 방안을 병행해 왔다.

LG트윈타워 주차장에서 차량 5부제를 시행 중인 모습 [사진=LG]

계열사별 에너지 절감 활동도 확대하고 있다. LG전자는 전 사업장에 에너지 사용 상시 모니터링 체계를 구축해 효율화를 추진 중이다. 경남 창원 LG스마트파크에서는 통합생산동 옥상 태양광 설비를 통해 재생에너지 사용을 확대하고 있으며, 사무실 소등 점검과 스위치 차단 등 생활 밀착형 절감 활동도 병행하고 있다.

LG디스플레이는 경영진 주관 회의체를 통해 에너지 절감 과제 진행 상황을 점검하고 있다. 지난 2024년부터 전사 차원의 TDR(Tear Down and Redesign) 조직을 운영해 사업장 에너지 사용 효율을 모니터링하고 절감 과제를 발굴하고 있다.

물동 변경에 따른 생산 설비 에너지 최적화, 대기전력 최소화, 빅데이터 기반 유틸리티 설비 효율 개선 등을 추진 중이다. 냉동기 스마트 컨트롤 등 인공지능 전환(AX) 기반 설비 운영 최적화와 전문가 협업을 통한 설비별 에너지 사용량 관리도 병행하고 있다.

LG CNS는 에너지 효율이 높은 설비 부품으로 교체를 진행하며 절감 활동을 이어가고 있다.

LG는 전 계열사 차원에서 에너지 절감 방안을 추가로 검토하고 실행하며 정부의 에너지 절감 정책에 맞춘 대응을 이어갈 계획이다.

syu@newspim.com