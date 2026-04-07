"1분기 만에 연간 실적 추월?"…삼성전자, '역대급 실적' 예고

AI 핵심 요약beta
- 삼성전자가 7일 1분기 잠정 실적 발표한다.
- 영업이익 45조~49조원으로 작년 연간 실적 초과한다.
- 메모리 가격 급등과 AI 서버 수요가 실적 견인한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
메모리 급등·AI 수요 폭발…반도체가 실적 대부분 견인
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 삼성전자가 7일 1분기 잠정 실적을 발표하는 가운데, 영업이익이 지난해 연간 실적을 뛰어넘을지 관심이 높다. 메모리 가격 급등과 인공지능(AI) 서버 수요 확산이 맞물리며 실적이 폭발적으로 증가한 영향이다.
7일 증권가에 따르면 삼성전자의 올해 1분기 매출은 약 124조원, 영업이익은 45조~49조원 수준이 예상된다. 지난해 연간 영업이익 43조6000억원을 1분기 만에 넘어서는 규모다.
사업부문별로 보면 반도체(DS) 부문이 실적을 견인한다. DS 부문 매출은 약 70조원, 영업이익은 40조원 안팎으로 추정된다. 이 가운데 메모리 사업 영업이익만 40조원 내외로 대부분을 차지할 전망이다.
반면 비메모리(파운드리·시스템LSI)는 가동률 회복에도 불구하고 1조원 내외의 적자가 이어질 것으로 보인다.
모바일·네트워크(MX/NW) 사업부는 매출 약 37조원, 영업이익 2조원 수준이 예상된다. 스마트폰 판매는 견조하지만 메모리 가격 상승에 따른 원가 부담이 수익성을 제약한 것으로 분석된다.
영상디스플레이·가전(VD/CE) 사업부는 매출 약 14조원, 영업이익은 3000억원대 안팎이 될 전망이다. 디스플레이(SDC)는 매출 약 6조원·영업이익 5000억원대, 하만은 매출 4조원대·영업이익 2000억원 내외로 추정된다.
이 같은 실적 급증은 메모리 가격 상승이 주도했다. D램과 낸드 평균판매가격(ASP)이 전 분기 대비 큰 폭으로 상승하며 수익성이 빠르게 개선된 영향이다. 특히 고대역폭메모리(HBM)를 중심으로 한 AI 서버 수요가 실적을 끌어올린 핵심 요인으로 꼽힌다.
시장에서는 D램 가격이 60% 이상, 낸드는 70% 가까이 상승한 것으로 추정하고 있다. 반도체 부문이 사실상 전사 실적 대부분을 책임지는 구조다.
삼성전자는 7일 잠정 실적 발표를 통해 매출과 영업이익을 공개할 예정이다.
syu@newspim.com