중국은 양, 한국은 고부가…K-조선, 수주 격차 축소

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 지난달 글로벌 선박 발주 시장은 전월 대비 숨고르기에 들어갔지만, 전년과 비교하면 확장 흐름을 이어간 것으로 나타났다.

6알 영국 조선해운시황 분석기관 클락슨리서치에 따르면 3월 세계 선박 수주량은 406만CGT(135척)로 집계됐다. 전월(638만CGT) 대비 36% 감소하며 단기 조정을 보였지만, 전년 동기(310만CGT)와 비교하면 31% 증가해 기초 체력은 여전히 견조한 모습이다.

HD현대중공업이 건조해 인도한 초대형 LNG 운반선. [사진=HD현대]

국가별로는 중국이 215만CGT(84척)를 수주하며 53% 점유율로 1위를 차지했고, 한국은 159만CGT(38척, 39%)로 뒤를 이었다.

다만 수주 '질' 측면에서는 한국이 앞섰다. 척당 환산톤수는 한국이 4.2만CGT로 중국(2.6만CGT)보다 약 1.6배 높았다. LNG운반선 등 고부가 선종 중심의 수주 전략이 반영된 결과로 풀이된다.

1분기 누적 기준으로 보면 시장 확대 흐름은 더욱 분명하다. 올해 1~3월 글로벌 수주량은 1,758만CGT(554척)로 전년 동기(1,253만CGT) 대비 40% 증가했다.

중국은 1,239만CGT(399척)로 70%의 압도적인 점유율을 기록했고, 한국은 357만CGT(85척, 20%)를 수주했다. 증가율 역시 중국 91%, 한국 54%로 나타나며 양국 모두 성장세를 이어갔다.

수주잔량에서는 중국의 우위가 더욱 뚜렷해졌다. 3월 말 기준 전 세계 수주잔량은 1억8,998만CGT로 전월 대비 356만CGT 증가했다. 이 가운데 중국은 1억2095만CGT(64%)를 차지한 반면, 한국은 3635만CGT(19%)에 머물렀다. 전월 대비 한국은 25만CGT 감소한 반면 중국은 393만CGT 증가하며 격차가 확대됐다. 전년 동기 대비 증가폭 역시 중국이 1935만CGT로 한국(54만CGT)을 크게 앞질렀다.

선가는 고점권에서 소폭 조정을 보였다. 3월 말 기준 신조선가지수는 182.07로 전월(182.14) 대비 0.07포인트 하락했다. 다만 2021년 3월(130.2)과 비교하면 약 40% 상승한 수준으로, 여전히 높은 가격대를 유지하고 있다.

선종별로는 LNG운반선이 2억4850만달러로 가장 높은 수준을 기록했고, 초대형 컨테이너선(2만2000~2만4000TEU급)은 2억6000만달러, 초대형 유조선(VLCC)은 1억2950만달러 수준으로 나타났다.

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