광양농협, 지역상생 실천 '범농협 사회공헌상' 수상

나눔·봉사로 만든 따뜻한 농촌공동체

[광양=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남 광양농협은 지역사회 발전과 나눔활동 공로를 인정받아 농협중앙회 중앙본부 시상식에서 '범농협 사회공헌상'을 수상했다고 6일 밝혔다.

범농협 사회공헌상은 농협 임직원과 조직의 사회공헌 실적을 종합 평가해 수여하는 상으로, 활동의 지속성·참여도·지역사회 기여도를 기준으로 선정된다. 시상식에는 광양농협 임직원, 행복나눔봉사단, 부녀회 대표 등이 참석해 수상의 의미를 함께 했다.

광양농협이 '범농협 사회공헌상'을 수상했다 [사진=광양농협] 2026.04.06 chadol999@newspim.com

광양농협은 명절마다 설명절·추석에 '행복나눔 꾸러미'를 전달하며 지역과 온정을 나누고 있다. 초복에는 보양식 꾸러미를 지원해 건강한 여름나기를 돕는 등 시기별 맞춤형 사회공헌 활동을 꾸준히 이어왔다.

또한 농촌 환경 개선을 위한 영농폐기물 수거 활동을 정례화하고, 농번기에는 일손 부족 농가를 대상으로 봉사활동을 펼치는 등 현장 지원에도 앞장서고 있다.

특히 취약계층과 경로당, 복지시설에 김장김치와 쌀을 전달하는 '행복나눔 릴레이 기부'는 지역민들로부터 큰 호응을 얻고 있다. 지속적인 나눔 실천이 지역사회 유대 강화로 이어지고 있다는 평가다.

허순구 조합장은 "조합원과 임직원, 봉사단의 꾸준한 노력의 결과로 수상하게 됐다"며 "앞으로도 어려운 이웃과 농업 현장을 세심히 살피며 나눔과 봉사를 이어가겠다"고 말했다.

광양농협은 향후 사회공헌 활동을 정기 점검하고, 취약계층 지원과 농촌 환경 개선 사업을 지속 확대할 계획이다.

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