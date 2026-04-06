삼성, 차량 5부제 전면 확대…에너지 절감 대응 강화

정부 수요 억제 조치에 맞춰 기존 10부제에서 강화

8일부터 전 사업장 적용…임직원 참여형 절전 병행

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 삼성이 정부의 에너지 절감 정책에 맞춰 차량 운행 제한을 기존 10부제에서 5부제로 확대한다. 글로벌 에너지 위기 상황에서 정부 기조에 부응하고 기업 차원의 절감 노력을 강화하기 위한 조치다.

삼성은 지난달 25일 차량 10부제를 도입한 데 이어 이를 5부제로 확대 시행한다고 6일 밝혔다. 정부가 지난 1일 공공기관 차량 2부제와 공영주차장 5부제 시행 등 에너지 수요 억제 방안을 발표한 데 따른 대응이다.

서울 서초구 삼성전자 사옥의 모습 [사진=뉴스핌DB]

이에 따라 삼성은 국내 모든 사업장에서 차량 5부제를 자율적으로 시행하고 임직원 참여를 독려할 방침이다. 삼성전자 등 관계사들은 6일 사내 공지를 통해 관련 내용을 안내했으며, 정부의 공공기관 차량 2부제가 시작되는 오는 8일부터 시행에 들어간다.

차량 5부제는 차량 번호판 끝자리에 따라 요일별 운행을 제한하는 방식으로 운영한다. 월요일은 1·6, 화요일은 2·7, 수요일은 3·8, 목요일은 4·9, 금요일은 5·0 차량의 운행이 제한된다.

다만 전기·수소차, 임산부 및 유아 동승 차량, 장애인 사용 차량, 격오지 사업장 내 차량 등은 기존과 동일하게 예외 적용한다. 일부 업무 차량은 사업장 여건에 따라 탄력적으로 운영할 계획이다.

삼성은 차량 운행 제한과 함께 기존 절전 활동도 병행한다. 야외 조경과 복도, 옥상 등 비업무 공간 조명 소등을 유지하고 휴일 미사용 주차 공간 폐쇄 및 소등 조치를 이어간다. 퇴근 시 PC와 모니터 전원 차단, 실험장비 대기전력 차단 등 임직원 참여형 절전 캠페인도 지속한다.

삼성은 향후에도 에너지 사용 효율을 높이기 위한 방안을 단계적으로 확대해 정부 정책에 지속적으로 대응할 계획이다.

syu@newspim.com