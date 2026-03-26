삼성전자, 삼성 브라우저 PC 버전 정식 출시

모바일 연동·에이전틱 AI 탑재

[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 삼성전자가 모바일과 PC 간 끊김 없는 연결성과 퍼플렉시티 협업 기반의 에이전틱 인공지능(AI) 기능을 갖춘 '삼성 브라우저(Samsung Browser)' PC 버전을 공식 출시했다고 26일 밝혔다. 지난해 10월 베타 프로그램 도입 이후 4개월 만의 정식 서비스로, 사용자는 기기 간 웹 페이지 위치 실시간 공유와 자연어 명령을 통한 맞춤형 솔루션 기능을 PC 환경에서도 사용할 수 있게 됐다.

삼성 브라우저 PC 버전은 모바일과의 강력한 연결성을 핵심으로 한다. 북마크와 방문 기록 등 브라우저 데이터가 실시간 연동되며, 다른 기기에서 보고 있던 웹 페이지의 위치까지 그대로 보여주는 상태 공유 기능을 제공한다. 특히 삼성패스(Samsung Pass) 기능을 활성화하면 모바일에 저장된 로그인 및 개인정보를 PC 브라우저에서도 자동 완성으로 안전하게 활용할 수 있다.

'삼성 브라우저' 대표 이미지. [사진=삼성전자]

이번 정식 버전에는 퍼플렉시티와 협업한 에이전틱 AI 기능이 새롭게 탑재됐다. 해당 기능은 웹 페이지의 내용과 맥락을 이해해 자연어 기반 명령을 수행한다. 사용자가 특정 웹 페이지를 보며 AI 에이전트 대화창에 일정 계획 등을 요구하면, AI가 페이지 내 정보를 파악해 최적의 동선을 제안하는 식이다.

고도화된 자연어 이해 능력을 바탕으로 영상 콘텐츠 파악 기능도 강화됐다. 단순 검색이나 요약을 넘어 영상 내 특정 장면을 찾아 재생하는 것이 가능하며, 사용자의 브라우저 사용 기록과 열려 있는 탭을 종합 분석해 최적의 답변을 제공한다.

삼성 브라우저 PC 버전은 윈도우 11과 일부 윈도우 10(버전 1809 이상) 환경을 지원한다. 에이전틱 AI 기능은 한국과 미국에서 우선 서비스를 시작하며, 향후 대상 국가를 순차적으로 확대할 계획이다.

aykim@newspim.com