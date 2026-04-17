폴스타, 서울·대구서 전기차 시승 행사

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[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 스웨덴 프리미엄 전기차 브랜드 폴스타가 서울과 대구에서 차량 시승 행사를 개최한다고 17일 밝혔다.

폴스타는 이날부터 26일까지 서울 더리버몰 강동 1층에서, 30일부터 5월 6일까지 대구신세계 1층에서 '폴스타 온 투어'를 진행한다. 온라인 판매 중심인 폴스타가 오프라인 고객 접점을 확대하기 위한 행사다.

행사에서는 폴스타 4 전시 차량 2대와 시승 차량 3대를 운영한다. 시승은 사전 예약과 현장 접수로 가능하며, 전문가가 동승해 차량 설명과 구매 상담을 제공한다.

[사진=폴스타]

시승 고객에게는 커피 세트를 제공한다. 계약 및 출고 고객에게는 신세계백화점 상품권 10만 원을 증정한다. 강동 행사장에서는 이케아 협업 바우처와 키링을 추가로 제공하고, 대구신세계에서는 VIP 고객을 대상으로 30만 R 리워드와 협업 와인, 와인 케이스를 제공한다.

폴스타 4는 싱글모터 기준 1회 충전 주행거리 511km, 듀얼모터 기준 0~시속 100km 가속 시간 3.8초의 성능을 갖췄다. 2999mm 휠베이스 기반의 넓은 실내 공간과 티맵 인포테인먼트 시스템, 주행 보조 및 안전 시스템을 탑재했다.

y2kid@newspim.com