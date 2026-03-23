수원도시공사, 4월 1일부터 차량 5부제 도입…에너지 절약 노력 강화

[수원=뉴스핌] 노호근 기자 = 중동지역 분쟁 심화로 국가 유가 불안정이 우려되는 가운데 수원도시공사가 에너지 절감을 위해 4월 1일부터 '차량 5부제'를 시행한다.
수원도시공사는 요일별 운행제한 차량 5부제에 임직원 600여명과 더함파크 5개 입주기관이 참여한다고 23일 밝혔다.
이날 더함파크에서 공사 임직원들이 차량 5부제 참여 독려 캠페인을 벌이며 운전자에게 안내문을 전달했다.
seraro@newspim.com
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[수원=뉴스핌] 노호근 기자 = 중동지역 분쟁 심화로 국가 유가 불안정이 우려되는 가운데 수원도시공사가 에너지 절감을 위해 4월 1일부터 '차량 5부제'를 시행한다.
수원도시공사는 요일별 운행제한 차량 5부제에 임직원 600여명과 더함파크 5개 입주기관이 참여한다고 23일 밝혔다.
이날 더함파크에서 공사 임직원들이 차량 5부제 참여 독려 캠페인을 벌이며 운전자에게 안내문을 전달했다.
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