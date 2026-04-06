"MSI부터 배그 모바일까지"…대전, e스포츠 수도 굳힌다

[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전시와 대전정보문화산업진흥원이 글로벌 e스포츠 대회를 잇달아 유치하며 'e스포츠 수도'로서의 위상을 다시 한번 각인시키고 있다.

대전시는 2026 미드 시즌 인비테이셔널(MSI) 유치에 이어 '이터널 리턴'과 '배틀그라운드 모바일'의 2026년 프로 정규시즌까지 연이어 확보하며 국내외 대형 대회와 리그를 동시에 끌어들이는 데 성공했다. 단발성 이벤트를 넘어 연중 상시 대회가 이어지는 구조를 구축했다는 점에서 의미가 크다.

배틀그라운드 모바일 프로시리즈(PMPS). [사진=대전시] 2026.04.06 nn0416@newspim.com

이에 따라 올해 대전에서는 '이터널 리턴 마스터즈 파이널'과 '배틀그라운드 모바일 프로시리즈(PMPS)'가 모두 개최된다. 두 종목 모두 빠르게 성장 중인 인기 이스포츠로 '이터널 리턴'은 2021년 대한민국 게임대상 인기게임상을 수상한 바 있다. '배틀그라운드 모바일'은 크래프톤이 전략적으로 육성 중인 핵심 종목이다. 특히 해당 종목은 2026 아이치·나고야 아시안게임 이스포츠 정식 종목으로 채택되며 글로벌 경쟁력을 입증했다.

대회 일정도 촘촘하다. 이터널 리턴 시즌은 ▲시즌10(4월 10~11일)▲시즌11(7월 10일)▲시즌12(11월 6일)▲대한민국 이스포츠 리그(KEL) 결승전(11월 7~8일) 등 총 4차례 열린다. PMPS 역시▲시즌1(5월 30~31일)▲KEL 결승전(7월 25~26일)▲시즌2(10월 17~18일)로 구성돼 연중 관람 수요를 끌어낼 전망이다.

특히 7월에는 MSI 결승전과 이터널 리턴 3주년 기념 페스티벌이 동시에 열리면서 대전 전역이 '한여름 이스포츠 축제'로 달아오를 것으로 기대된다.

대전시는 이번 연속 유치를 계기로 단순 개최 도시를 넘어 산업 기반 확장에도 속도를 낼 방침이다.

박승원 대전시 문화예술관광국장은 "이스포츠는 산업과 문화가 융합된 미래 핵심 콘텐츠"라며 "대회 유치에 그치지 않고 산업 생태계 조성과 인프라 확충을 병행해 대전을 대한민국 대표 이스포츠 중심 도시로 성장시키겠다"고 말했다.

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