한미약품, 美 암학회서 신약 연구 결과 9건 공개…"국내 최다"

신규 항암 프로젝트 최초 공개 예정

글로벌 제약사와 협력 모색

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 한미사이언스 핵심 사업회사 한미약품은 오는 17일부터 22일(현지시간)까지 미국 샌디에이고에서 열리는 미국암연구학회 AACR 2026에 참가해 국내 제약·바이오 기업 중 최다인 9건의 비임상 연구 결과를 발표한다고 6일 밝혔다.

이번 학회에서 한미약품은 ▲EZH1/2 이중저해제(HM97662) ▲선택적 HER2 저해제(HM100714) ▲SOS1-KRAS 상호작용 저해제(HM101207) ▲EP300 선택적 분해제 ▲STING mRNA 항암 신약 ▲p53 mRNA 항암 신약 2건 ▲4-1BB×PD-L1 이중항체(BH3120) ▲B7H3×PD-L1 이중항체 ADC(BH4601) 등 총 8개 신약 후보물질 관련 연구 결과를 포스터로 공개한다.

한미약품이 AACR 2026에서 발표하는 주요 연구 포스터 초록 소개 [사진=한미약품]

한미약품 R&D센터 연구진이 대거 참석해 혁신 과제를 소개하며 글로벌 제약사와 협력 기회도 모색할 예정이다.

먼저 한미약품은 'EZH1/2 이중저해제(HM97662)'와 DNA 손상 유도제 병용 시 SMARCA4 결손 폐암 모델에서 시너지 효과를 확인한 연구 결과를 발표한다. 해당 후보물질은 EZH1과 EZH2를 동시에 억제하는 기전을 통해 기존 치료제 대비 항암 효능과 내성 극복 가능성을 갖춘 차세대 표적항암제로 개발되고 있다.

또한 HER2 변이 암을 겨냥한 경구용 표적항암제 'HM100714'와 관련해 인공지능(AI) 기반 분석을 활용한 최적 적응증 도출 연구 결과를 공개한다. HER2 변이는 다양한 암종에서 나타나며 특히 뇌 전이와 관련돼 예후를 악화시키는 요인으로 알려져 있다.

'SOS1-KRAS 상호작용 저해제(HM101207)'의 경우 저산소 생존 기전과 관련된 유전자 발현 조절을 통해 KRAS 의존성 암에서 내성을 극복한 연구 결과가 발표된다.

아울러 표적 단백질 분해(TPD) 플랫폼을 적용한 'EP300 선택적 분해제' 연구에서는 AI 및 생물정보학 기술을 활용해 부작용을 최소화하면서 항암 효력을 높인 후보물질 발굴 성과가 소개된다.

차세대 모달리티인 mRNA 기반 항암제 연구도 공개된다. STING mRNA 항암제는 면역 반응 활성화와 함께 종양세포 직접 사멸을 유도하는 '이중 기전'을 입증했다.

p53 mRNA 항암제는 종양억제 단백질을 정상적으로 발현시켜 암세포 자멸을 유도하는 기전을 기반으로, 기존 대비 향상된 항암 효능과 항암제 내성 극복 가능성을 확인했다. 또한 전사체 기반 분석을 통해 치료 반응성을 예측하고 적응증을 선별하는 접근법도 제시됐다.

한편 중국 현지법인 북경한미약품 R&D센터는 이중항체 플랫폼 '펜탐바디'를 적용한 면역항암제 BH3120 연구 결과를 발표한다. 해당 후보물질은 전임상에서 종양미세환경과 정상조직 간 면역 반응 분리를 통해 효능과 안전성을 동시에 확보한 것으로 나타났다.

또 신규 항암 프로젝트 'BH4601'도 처음 공개된다. BH4601은 B7H3와 PD-L1을 동시에 표적하는 이중특이적 항체-약물접합체(ADC)로, 기존 ADC 대비 차별화된 기전이 기대된다.

최인영 한미약품 R&D센터장은 "항암 파이프라인은 TPD, mRNA, 세포·유전자치료제(CGT), ADC, 단일도메인항체(sdAb) 등 다양한 모달리티로 확장되고 있다"며 "AI, 바이오인포매틱스, 오믹스 등 첨단 기술을 접목해 차세대 신약개발 패러다임을 선도해 나가겠다"고 말했다.

sykim@newspim.com