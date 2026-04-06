혼다코리아, 2026년형 슈퍼커브 출시…'스포크 휠' 트림 추가

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 혼다코리아는 글로벌 스테디셀러 모터사이클 '슈퍼커브'의 상품성을 강화한 2026년형 모델을 출시하고 국내 판매에 돌입한다고 6일 밝혔다.

2026년형 슈퍼커브 캐스트 휠(Cast Wheel) 트림 블루 컬러. [사진=혼다코리아]

2026년형 혼다 슈퍼커브는 1958년 첫 출시 이후 전 세계 160여개국에서 누적 생산 1억대를 돌파한 대표 커뮤터 모델이다. 국내에서도 2013년 출시 이후 약 5만5000대가 판매되며 실용성과 클래식 디자인을 동시에 인정받아 왔다.

신형 모델은 슈퍼커브 특유의 S자형 바디 라인과 레그 쉴드, 리어 캐리어로 이어지는 클래식 디자인을 유지하면서도 편의성과 안전성을 강화했다. 740mm의 낮은 시트고와 언더본 프레임 구조로 승하차가 용이하며, 원형 LED 헤드라이트를 적용해 시인성을 높였다.

파워트레인은 109cc 공랭식 4스트로크 엔진과 자동 원심식 4단 변속기를 조합했다. 혼다의 PGM-FI 전자제어 연료분사 시스템을 통해 연료 효율과 주행 안정성을 확보했으며, 정속 주행 시 66.5km/L에 달하는 높은 연비를 구현했다.

2026년형 슈퍼커브 스포크 휠(Spoke Wheel) 트림 옐로우 컬러. [사진=혼다코리아]

2026년형의 핵심 변화는 안전 사양이다. 전·후륜 연동 브레이크 시스템(CBS)을 기본 적용해 제동 안정성을 높였다. 또한 기존 캐스트 휠 트림 외에 스포크 휠 트림을 추가해 고객 선택 폭을 넓혔다.

캐스트 휠 트림은 블랙, 블루, 옐로우 등 3가지 색상으로 출시되며 가격은 285만원이다. 오는 5월 출시 예정인 스포크 휠 트림은 더블 시트를 적용해 2인 승차가 가능하며, 그린과 옐로우 색상으로 판매된다. 가격은 278만원이다.

이지홍 혼다코리아 대표는 "슈퍼커브는 단순한 이동수단을 넘어 일상의 즐거움을 제공하는 모델"이라며 "2026년형을 통해 다양한 라이프스타일에서 활용 가능한 스마트 커뮤터의 가치를 경험하길 바란다"고 밝혔다.

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