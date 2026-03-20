혼다코리아, 브랜드파워 24년 연속 1위…모터사이클 '절대 강자'

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 혼다코리아는 한국능률협회컨설팅(KMAC)에서 주관하는 '2026 한국산업의 브랜드파워(K-BPI)' 모터사이클 부문에서 24년 연속 1위를 달성했다고 20일 밝혔다.

(왼쪽부터)한국능률협회컨설팅 한수희 대표이사, 혼다코리아 모터사이클 사업부 김미숙 상무. [사진=혼다코리아]

'한국산업의 브랜드파워'는 일반 소비자 약 1만2800여명을 대상으로 브랜드 영향력을 조사해 지수화한 것으로, 1999년 국내 최초로 시작돼 브랜드 파워를 가늠하는 중요 지표로 활용되고 있다. 혼다 모터사이클은 브랜드 인지도 부문 모든 항목에서 최고점을 기록했고, 브랜드 충성도에서는 이미지와 선호도 모두 혼다 모터사이클이 가장 높은 평가를 받아 소비자들이 뽑은 1위 모터사이클 브랜드로 다시 한번 인정받았다.

혼다는 브랜드 슬로건 'The Power of Dreams – How we move you(꿈의 힘으로 당신을 움직인다)' 아래 전 세계적으로 5억대 이상을 판매한 글로벌 No.1 모터사이클 브랜드로, 고객의 니즈에 부응하는 우수한 상품성을 갖춘 모터사이클을 선보이고 있다. 국내에서도 110cc '슈퍼커브'부터 1800cc의 '골드윙'까지 다양한 라이프스타일을 아우르는 모델 라인업을 통해 차별화된 '펀 라이딩 문화'를 제공하며 소비자들에게 사랑받고 있다.

혼다코리아는 국내 모터사이클 문화 저변 확대를 위해서도 노력하고 있다. 지난해 3월 국내 최대 규모 모터사이클 안전운전 교육 전문기관 '혼다 에듀케이션 센터'를 오픈해 연간 1400여명 규모로 체계적인 안전 운전 교육을 제공한다.

또한 많은 고객들이 혼다의 '타는 즐거움', 즉 '펀 라이딩(Fun Riding)' 문화를 경험할 수 있는 다양한 이벤트도 진행해오고 있다. 전국 라이더를 대상으로 매년 개최하는 국내 최대의 모빌리티 축제 '혼다데이'부터 트랙에서의 다이내믹한 즐거움을 선사하는 '트랙데이', 혼다 모터사이클 125cc 이하의 스몰 펀 모델로 참여하는 '혼다 원메이커 레이스' 등 올해도 각종 고객 접점 이벤트를 통해 즐거움을 공유하는 교류와 소통을 이어갈 예정이다.

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