혼다코리아, 라이딩 시즌 맞아 '시즌 온 위크' 이벤트

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 혼다코리아가 본격적인 라이딩 시즌을 맞아 오는 오는 12일부터 14일까지 3일간 전국 혼다 모터사이클 공식 딜러와 함께 '시즌 온 위크(Season On Week)' 이벤트를 진행한다고 9일 밝혔다.

혼다코리아 '시즌 온 위크' 이벤트 공식 포스터. [사진=혼다코리아]

시즌 온 위크 이벤트는 봄 라이딩 시즌 시작의 설렘과 즐거움을 고객들과 공유하고자 마련됐으며, 혼다 모터사이클 인천, 대전, 부산 등 공식 딜러에서 동시 진행된다. 혼다 모터사이클 고객이라면 누구나 참여할 수 있다.

혼다 모터사이클 공식 딜러에 방문한 모든 고객에게는 지역별 특산 간식을 제공하며, '혼다코리아 모터사이클' 공식 카카오톡 채널 추가 시 시즌 온 위크 이벤트 기념 한정판 티셔츠도 선착순 증정한다. 이외에도 소정의 상품을 제공하는 럭키드로우와 SNS 인증샷 이벤트도 진행해 현장에 즐거움을 더할 것으로 기대된다.

이지홍 혼다코리아 대표이사는 "따뜻한 봄과 함께 다시 시작된 라이딩 시즌에 고객분들이 혼다와 함께 안전하고 즐거운 추억을 가득 채울 수 있기를 바란다"고 밝혔다.

