건설투자 급감·수출 둔화…작년 4분기 GDP 0.2% 역성장

[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 =지난해 4분기 우리나라 경제가 전분기 대비 마이너스 성장으로 돌아섰다. 다만 연간 기준으로는 1.0% 성장률을 기록했다.
10일 한국은행이 발표한 '2025년 4분기 및 연간 국민소득(잠정)'에 따르면 지난해 4분기 실질 국내총생산(GDP)은 전기 대비 0.2% 감소했다. 전년 동기 대비로는 1.6% 증가했다.
지출 항목별로 보면 민간소비는 0.3% 증가, 정부소비는 1.3% 증가했다. 반면 건설투자는 3.5% 감소, 설비투자는 1.7% 감소했다. 수출은 자동차와 기계·장비 등이 줄면서 1.7% 감소, 수입도 1.5% 감소했다.
산업별로는 제조업이 운송장비와 기계·장비 생산 감소 영향으로 1.5% 줄었고, 건설업도 건물 및 토목건설 감소로 4.5% 감소했다. 서비스업은 금융·보험업과 의료보건 서비스 증가 등에 힘입어 0.6% 증가했다.
지난해 연간 기준 실질 GDP는 1.0% 성장했다. 민간소비(1.3%)와 정부소비(3.0%), 설비투자(2.0%)는 증가했지만 건설투자는 9.8% 감소하며 성장률을 끌어내렸다.
명목 국내총생산은 2663조3000억원으로 전년 대비 4.2% 증가했다. 1인당 국민총소득(GNI)은 5241만6000원(3만6855달러)으로 전년 대비 4.6% 증가했다.
한편 4분기 실질 국민총소득(GNI)은 교역조건 개선 영향으로 전기 대비 1.4% 증가하며 실질 GDP 성장률(-0.2%)을 상회했다.
