靑 '범정부 인프라 강화 협의체' 출범…에너지·물류·디지털 리스크 점검

경제·안보 핵심 위기 대응
사전 예방·회복력 쳬게 강화
[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 청와대 국가안보실이 에너지·물류·디지털 분야 인프라 리스크를 종합 점검할 '범정부 핵심 인프라 회복력 강화 협의체'를 출범했다.
협의체는 에너지와 국제 해운 물류, 디지털 등 국가 경제·안보 근간이 되는 핵심 인프라의 복합 위기 대응 역량을 점검하고, 부처 간 정책 공조 체계를 강화하는 방안을 논의하는 기구다.
청와대는 오현주 국가안보실 3차장 주재로 9일 재정경제부와 과학기술정보통신부, 외교부, 산업통상부, 기후에너지환경부, 해양수산부, 국가정보원 등 관계 부처가 참석한 가운데 1차 회의를 열었다.
회의에서는 최근 지정학적 갈등과 글로벌 공급망 교란, 사이버 위협 등 다양한 복합 리스크가 상시화되고 있는 상황에서 중동 사태로 인해 글로벌 에너지 공급과 해상 운송망의 불확실성이 커지고 있는 점을 분석했다. 이에 따라 핵심 인프라의 안정적인 운영과 회복력을 강화하는 것이 중요하다는 것에 공감했다.
먼저 에너지 분야는 중동 상황 발생에 따른 석유·가스 수급 불안정성에 적극 대응할 수 있도록 에너지 도입선 다변화와 석유·가스 비축시설 안전 점검, 위기 때 적기 대응 방안이 논의됐다. 급증하는 전력 수요에 대응할 수 있는 전력 인프라 확충과 함께 핵심 설비 기술 개발과 공급망 다변화 등 전력 인프라 생태계를 확충하는 방안도 강구했다.
국제 해운 물류 분야는 중동 상황 실시간 모니터링 등 비상 대응체계를 강화하기로 했다. 중장기적으로 글로벌 물류 거점 확보와 선대 확충을 통해 해운 인프라 네트워크를 강화하는 방안이 논의됐다. 디지털 인프라 분야에서는 통신과 디지털 장애로 인한 국민 피해를 예방하기 위해 해저 케이블과 데이터센터 등 디지털 인프라에 대한 안전관리 체계 구축 방안을 협의했다.
오 3차장은 "에너지와 국제 해운 물류, 디지털 인프라는 한국 경제와 안보의 동맥으로서 위협 발생 때 경제와 안보에 지대한 영향을 초래한다"며 "사후 대응이 아닌 사전 예방과 회복력 중심의 체계를 강화해야 한다"고 강조했다. 국가안보실은 협의체 출범을 계기로 분야별 리스크 상시 점검과 예방, 공급처 다변화, 위기때 신속 복구 등 범정부 공동 대응체계를 지속 강화해 나갈 계획이다.
the13ook@newspim.com