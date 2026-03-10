해태제과, '포키 극세 멜론' 출시…초콜릿 대신 과일 입힌 첫 극세 스틱

국산 나주 멜론 사용한 프리미엄 스틱 과자…멜론 맛으로 과일 라인업 확대
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 해태제과가 국내에서 가장 얇은 스틱과자 '포키 극세'의 첫 과일 맛 제품인 '멜론'을 출시한다고 10일 전했다.
기존 포키 극세는 초콜릿 중심 제품이었지만, 과일 크림을 적용한 것은 한국과 일본을 통틀어 이번이 처음이다. 해태제과는 이번 제품을 시작으로 초콜릿 중심이었던 포키 극세 라인업을 과일 맛 등으로 확대해 나간다는 계획이다.
'포키 극세 멜론'은 국내 최대 멜론 재배지인 전남 나주산 멜론을 사용해 특유의 달콤한 맛과 향을 강조한 것이 특징이다. 인공 색소 대신 말차를 활용해 멜론 특유의 은은한 연둣빛을 구현했으며, 달콤한 풍미와 시각적 요소까지 동시에 살렸다. 현재 멜론 맛 스틱 과자를 판매하는 국가는 한국과 일본(유바리 멜론 맛) 정도로 희소성도 높은 편이다.
제품의 핵심은 3mm 두께의 '극세 스틱'이다. 오리지널 포키보다 굵기가 약 40% 얇아 바삭한 식감을 강조했으며, 멜론 크림을 듬뿍 코팅해 달콤한 풍미를 강화했다. 얇은 스틱 구조 덕분에 오리지널보다 크림 코팅 비중이 30% 이상 높아져 한 입 베어 물었을 때 멜론의 크리미한 단맛을 더욱 풍부하게 느낄 수 있다.
이번 제품은 일본에서 큰 인기를 끌었던 '유바리 멜론 포키' 개발 경험을 바탕으로 크림과 스틱의 균형을 맞추는 기술을 적용했다. 여기에 해태제과가 기술 현지화를 통해 극세 스틱에 과일 크림을 안정적으로 입히는 데 성공하며 국산 나주 멜론을 활용한 로컬 프리미엄 제품으로 완성했다.
해태제과는 포키 제품 최초로 올리브영에도 입점한다. 외국인 관광객이 많이 찾는 명동 매장을 시작으로 판매 채널을 확대할 계획이다. '포키 극세 멜론'은 한국에서만 구매할 수 있는 제품인 만큼 K-스낵 기념품으로도 관심을 받을 것으로 기대된다.
해태제과 관계자는 "국내산 나주 멜론의 풍미를 가장 잘 살릴 수 있는 방식으로 깐깐한 테스트를 거쳐 완성한 제품"이라며 "극세 스틱 특유의 바삭함과 진하고 상큼한 멜론 맛을 동시에 즐길 수 있는 프리미엄 스틱 스낵으로 자리매김할 것"이라고 말했다.
