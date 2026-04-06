광주 1월 출생아수 704명…4년만에 최고

생애주기 정책 효과 가시화

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 올해 1월 광주지역에서 출생아와 혼인율이 증가한 것으로 나타났다.

광주시는 국가데이터처가 발표한 '2026년 1월 인구동향'을 분석한 결과를 6일 발표했다.

신생아. [사진=뉴스핌 DB]

광주지역 출생아 수는 올해 1월 기준으로 704명으로 전년 동월(614명)보다 14.7%(90명) 증가했다. 이는 최근 4년간 1월 기준 최고치이며 전국 평균 증가율(11.7%)을 웃도는 수치다.

혼인은 같은 기준으로 548건으로 전년 동월(514건)보다 6.6%(34건) 늘었다.

이 같은 성과는 광주시의 생애주기별 맞춤형 정책 덕분인 것으로 분석된다.

광주시는 결혼부터 임신·출산·양육, 일·생활 균형까지 이어지는 6단계 돌봄 체계를 구축해 촘촘한 지원망을 운영 중이다.

특히 '아이키움 올 인(ALL IN) 광주 4대 케어'를 통해 양육 초기 부담 완화에 집중해 왔다.

최경화 여성가족국장은 "이번 지표 반등은 광주의 돌봄 정책이 시민들의 삶 속에 깊이 뿌리내리고 있다는 희망적인 증거"라며 "혼인과 출생 증가 흐름이 이어지도록 빈틈없는 출산·양육 지원정책을 추진하겠다"고 말했다.

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