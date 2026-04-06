유리천장 깬 지휘봉…장한나, 예술의전당 40년 만에 첫 여성 사장

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 문화체육관광부가 예술의전당 신임 사장에 지휘자 장한나를 6일 임명하기로 했다. 1988년 예술의전당이 문을 연 이래 음악인 출신 여성이 수장에 오르는 것은 이번이 처음이다. 장한나는 이르면 24일 최휘영 장관으로부터 임명장을 받고 3년 임기를 시작한다.

장한나는 1994년, 열한 살의 나이로 '제5회 로스트로포비치 국제첼로콩쿠르'에서 그랑프리를 거머쥐며 세계 무대에 이름을 알렸다. 이후 베를린필하모닉, 뉴욕필하모닉, 런던심포니 등 정상급 오케스트라와 잇달아 협연하며 한국 클래식 음악의 위상을 높이는 데 기여했다는 평가를 받는다.

지휘자겸 첼리스트 장한나가 예술의전당 사장에 24일 임명된다. [사진= 뉴스핌 DB]

2007년부터는 지휘자로 본격 전환해 제2의 음악 인생을 열었다. 로열 콘세르트헤바우 오케스트라, 파리 오케스트라, 뮌헨 필하모닉 등 유럽 유수의 관현악단을 정기적으로 지휘하며 국제적 교류망과 폭넓은 레퍼토리를 구축해 왔다. 2017년부터 2025년까지는 노르웨이 트론헤임심포니오케스트라 예술감독 및 음악감독을 역임했고, 현재는 독일 함부르크심포니 수석 객원 지휘자로 활동 중이다.

◆ 국내 무대도 두루 경험…축제 기획부터 교육까지

국내 현장 경험도 풍부하다. 성남아트센터에서 '장한나의 앱솔루트클래식페스티벌'(2009~2014)을 이끌었고, 지난해부터는 대전예술의전당에서 '장한나의 대전그랜드페스티벌' 예술감독을 맡고 있다. 지난해 11월에는 한국과학기술원 문화기술대학원 초빙특임교수로 임명되며 교육 분야로도 활동 반경을 넓히고 있다.

수상 경력도 화려하다. 영국 그라모폰지 선정 최고의 협주곡 음반(2003), 독일음반협회 에코클래식 영아티스트상(2003), 제10회 칸 클래식 음반상 협주곡 부문(2004) 등 국제 무대에서 두루 이름을 올렸다. 국내에서는 현대음악상, 난파음악상, 세종문화상을 받았다.

최휘영 장관은 "장한나 지휘자는 세계적 연주자와 지휘자로서 32년간 축적한 풍부한 현장 경험과 리더십, 그리고 세계 음악 단체 및 음악인들과의 폭넓은 교류망을 바탕으로 공연예술 전반에 대한 깊은 이해와 통찰을 갖추고 있다"고 밝혔다. 이어 "K-컬처가 세계적으로 확장되고 있는 중요한 시점에 대한민국 기초예술의 대표 플랫폼인 예술의전당의 새로운 예술적 비전을 제시하고, 도약을 이끌어 낼 것으로 기대한다"고 덧붙였다.

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