크림, 3월 패션 트렌드로 '핑크 웨이브' 선정

벚꽃 시즌 맞아 핑크 아이템 소비 확산

[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 한정판 거래 플랫폼 크림이 3월 패션 트렌드를 분석한 '크알리포트'를 통해 봄 시즌 패션 트렌드로 '핑크 웨이브(Pink Wave)'를 선정했다고 6일 밝혔다.

벚꽃 시즌을 맞아 핑크 컬러 아이템을 중심으로 한 소비가 확산되고 있다는 분석이다.

한정판 거래 플랫폼 크림이 3월 패션 트렌드를 분석한 '크알리포트'를 통해 봄 시즌 패션 트렌드로 '핑크 웨이브(Pink Wave)'를 선정했다고 6일 밝혔다. [사진= 크림]

크림 데이터에 따르면 매년 3월을 전후로 핑크 관련 검색량이 증가하는 경향이 나타났다. 특히 올해 3월 검색량은 전월 대비 약 11%, 전년 동기 대비 13% 증가하며 '핑크 웨이브' 트렌드가 더욱 뚜렷하게 나타났다.

SNS 인증 중심의 소비가 확산되면서 '봄 시즌 사진이 잘 나오는 컬러'로 핑크 아이템 선호도가 확대된 영향으로 풀이된다.

특히 베이비핑크, 파스텔톤 등 톤다운 핑크가 인기를 끌며 데일리로 착용 가능한 컬러에 대한 선호가 높게 나타났다.

우선 스니커즈 카테고리에서 핑크 컬러 제품이 강세를 보였다. 거래 상위 제품을 살펴보면 아디다스 스니커즈 제품이 다수 상위권에 포진하며 핑크 스니커즈의 인기를 견인했다.

특히 '아디다스 버뮤다 글로우 핑크'는 크림 내 거래 상위권에 오르며 높은 거래량을 기록했으며 '아디다스 스페지알 핸드볼 클리어 핑크', '아디다스 가젤 인도어 블리스 핑크'도 상위권에 이름을 올렸다.

또한 '나이키 x 자크뮈스 문 슈 SP 알루미늄 핑크 세일'은 정가 대비 약 272% 수준의 프리미엄 가격에 거래되며 핑크 컬러 한정판 제품에 대한 높은 수요를 입증했다.

의류 카테고리에서도 핑크 컬러의 인기가 이어졌다. '아디다스 프리미엄 오리지널스 트랙탑 클리어 핑크 쉐도우 브라운'은 3월 거래량이 전월 대비 약 43% 증가했으며 '슈프림 박스로고 후드 스웨트셔츠 더스티 핑크'는 같은 기간 약 78% 증가하며 뚜렷한 상승세를 보였다.

'핑크 웨이브' 트렌드 외에도 한정판 협업 및 재출시 상품에 대한 관심도 함께 증가했다. 나이키 '에어맥스 95 OG 네온'은 재발매 소식이 전해진 이후 소비자 관심이 집중되며 크림 내 저장수가 전월 대비 5289% 급증했다.

아디다스 오리지널스가 '아트모스'와 5년만에 협업한 한정판 모델의 저장수도 757% 증가하며 콘텐츠성과 희소성을 동시에 갖춘 한정판 상품에 대한 수요가 확대되는 흐름이 나타났다.

크림 관계자는 "벚꽃 시즌과 맞물려 핑크 컬러 아이템을 중심으로 한 핑크 웨이브가 형성되고 있다"며 "여기에 한정판 협업 및 재출시 상품에 대한 관심까지 더해지며 경험과 희소성을 중시하는 소비 트렌드가 더욱 강화되고 있다"고 말했다.

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