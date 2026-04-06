제천시, 2028년까지 160억 투입해 스마트도시 조성

고령층 대응, 탄소중립, 안전 강화 등 다양한 서비스 추진

시민 생활 편의, 도시 문제 해결위한 종합적 플랫폼 조성

[제천=뉴스핌] 조영석 기자 =충북 제천시가 국토교통부 주관 '2026년 강소형 스마트도시 조성사업'에 선정돼 지역소멸 대응과 지속 가능한 도시성장을 위한 사업을 추진한다.

6일 시에 따르면 강소형 스마트도시 조성은 인구 감소와 지역소멸 위기에 처한 중소도시를 대상으로 기후위기 대응과 지역산업 발전을 위한 스마트 기술을 적용해 지속 가능한 도시 경쟁력을 확보하도록 지원하는 사업이다.

제천시청.[사진=제천시] 2026.04.06 choys2299@newspim.com

이 사업은 2028년까지 총 160억 원(국비 80억 원, 도비 24억 원)이 투입된다.

시는 인구 감소와 시민생활 편의, 안전, 기후위기 등 다양한 도시 문제 해결을 위해 단순한 기술 도입을 넘어 시민 삶의 질을 실질적으로 개선하는 스마트도시 서비스 모델을 구축할 계획이다.

이를 위해 고령층 대응 서비스, 탄소중립 실천 기반 구축, 인공지능 기반 도시안전 강화, 데이터 기반 스마트도시 플랫폼 조성 등을 추진한다.

최승환 제천시장 권한대행은 "이번 사업은 제천의 도시 경쟁력을 한 단계 끌어올릴 중요한 기회"라며 "제천만의 특색을 살린 스마트도시 서비스를 통해 작지만 강한 스마트도시를 구현하겠다"고 말했다.

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