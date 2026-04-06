부산시, '2026년도 기능경기대회' 개막…기술 인재 양성

331명 참가…직종 다양성 확대

시민 참여 부대행사 다수 운영

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시는 6일부터 10일까지 5일간 '2026년도 부산광역시 기능경기대회'를 부산기계공업고등학교 등 9개 경기장에서 개최한다고 밝혔다.

이번 대회는 부산시가 주최하고 부산시 기능경기위원회가 주관하며, 7개 분과 47개 직종에서 331명의 선수가 출전해 기술 실력을 겨룬다.

2026년도 부산광역시 기능경기대회 포스터[사진=부산시] 2026.04.06

개회식은 이날 오전 10시 시청 국제회의실에서 열린다. 행사에는 박형준 시장을 비롯해 김석준 시교육감, 김준휘 부산고용노동청장 등 관계자 300여 명이 참석한다.

직종별 입상자에게는 메달과 상금이 수여되며, 오는 8월 인천에서 열리는 '제61회 전국기능경기대회'에 부산 대표로 참가할 자격이 주어진다.

올해부터는 '광역화 시행' 제도가 새로 도입됐다. 참가 인원이 적은 직종을 인근 지역과 공동 개최해 운영 효율성을 높인 것이다.

이에 따라 김해에서는 가구 직종, 창원에서는 자동차페인팅 직종이 열리고, 귀금속공예·판금철골구조물 직종은 부산에서 진행된다. 이를 통해 소규모 직종의 대회 운영이 안정화되고 선수 참가 기회와 직종 다양성도 확대될 전망이다.

부산기계공업고등학교에서는 시민이 참여할 수 있는 부대행사도 마련됐다. 대한민국명장회 부산지회 등 5개 숙련단체가 참여해 궁중복식 전시, 네일아트 체험, 발효차·피자 만들기, 자장면 시식 등 체험 프로그램을 운영한다.

박형준 시장은 "기능경기대회는 숙련기술인의 자긍심을 높이고 지역 산업의 미래를 이끌 기술 인재를 키우는 중요한 무대"라며 "미래 산업을 책임질 젊은 기술인들이 갈고닦은 기량을 마음껏 발휘하길 바란다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com