여수시장 적합도…김영규 24.7%·정기명 18.5% '접전'

서영학 13.8%·명창환 12.2% 두 자릿수 지지세

[여수=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남 여수시장 적합도 여론조사에서 김영규 후보와 정기명 후보가 오차범위 내 경합을 벌이는 것으로 나타났다.

전남CBS는 여론조사 전문기관 한길리서치에 의뢰해 지난달 31일부터 이달 1일까지 여수시에 거주하는 만 18세 이상 남녀 711명을 대상으로 실시한 여론조사 결과를 4일 발표했다.

여수시장 후보 적합도 조사. [사진=한길리서치]

김영규 후보는 24.7%, 정기명 후보는 18.5%를 각각 기록했으나, 격차는 오차범위 내 접전으로 나타났다.

이어 서영학 후보 13.8%, 명창환 후보 12.2%, 백인숙 후보 7.4%, 이광일 후보 5.7%, 주종섭 후보 4.1%, 김창주 무소속 후보 3.8%, 김순빈 후보 1.9%, 원용규 후보 1.6% 순서로 집계됐다.

지지하는 후보가 없거나 잘 모르겠다고 응답한 부동층은 6.4%(없음 3.2%, 기타·잘모름 3.2%)였다.

더불어민주당 경선 후보 7명(김순빈·김영규·백인숙·서영학·이광일·정기명·주종섭) 중에서도 김영규 후보(26.8%)가 오차범위 내 선두를 달리고 정기명 후보(19.4%)와 서영학 후보(18.2%)가 뒤를 쫓는 영성이었다.

정당 지지도 조사에서는 민주당이 78.2%로 압도적 우위가 나타났고 조국혁신당 6.8%, 국민의힘 3.7%, 개혁신당 2.3%, 진보당 2.2%, 기타정당 2.0% 순으로 조사됏다.

지지 정당이 없거나 잘 모르겠다는 응답은 각각 3.4%, 1.3%였다.

이번 조사는 가상번호를 이용한 무선 ARS 100% 방식으로 진행됐으며 성·연령·지역별 할당 무작위 추출 방식을 적용해 피조사자를 선정했다.

올해 2월 말 행정안전부 주민등록 인구 기준으로 성·연령·지역별 가중값을 부여했으며 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.7%포인트, 응답률은 7.5%다.

여론조사에 대한 보다 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다.

chadol999@newspim.com