충북, 관계성 범죄 피해자에 '세이프 ME 안심물품' 지원

가정폭력·스토킹 증가세… "피해자 직접 보호 강화"

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북자치경찰위원회와 충북경찰청이 가정폭력·교제폭력·스토킹 등 관계성 범죄 피해자를 위해 '충북도민 세이프 ME 안심물품 세트'를 지원한다고 4일 밝혔다. 올해 300세트가 배포될 예정이다.

안심물품은 휴대용 비상벨·고성능 손전등·창문 잠금장치 3종으로 구성됐다.

휴대용 비상벨. [사진=충북자치경찰위원회] 2026.04.04 baek3413@newspim.com

비상벨은 누르면 90데시벨 경고음과 함께 112 자동 신고 기능이 작동되고, 지정된 5명에게 위치가 전송된다.

손전등은 200m 거리까지 비출 수 있으며, 창문 잠금장치는 강제 개방 시 경고음을 울린다.

경찰은 "현장에서 피해자가 스스로 대응할 수 있도록 하는 것이 핵심"이라고 밝혔다.

충북의 관계성 범죄 신고는 꾸준히 증가하고 있다.

충북경찰청에 따르면 2025년 도내 가정폭력 신고는 8689건으로 전년보다 14.4% 늘었고, 교제폭력(3485건)은 28.6%, 스토킹(1237건)은 29.8% 증가했다.

충북자치경찰위 관계자는 "관계성 범죄는 친밀한 관계 속에서 발생해 발견이 어렵고 반복되는 경향이 있다"며 "안심물품이 피해자 보호와 범죄 억제에 도움이 될 것"이라고 말했다.

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