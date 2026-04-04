평택시, 저출산 대응 강화 추진…예비부모 대상 건강검진 지원

[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 경기 평택시가 저출산 시대에 대응해 예비부모와 신혼(예비)부부를 대상으로 '임신 사전건강관리 및 신혼부부 건강검진 지원'사업을 추진한다.

4일 시에 따르면 건강한 임신과 출산을 위해 임신 전 남녀 생식 건강 위험 요인을 조기 점검·개선을 지원하기 위해 가임력 검사비 등을 지원할 예정이다.

평택시청 전경 [사진=평택시]

특히 이번 사업은 생애 1회에 그치지 않고 연령대별 최대 3회 지원되며, 1주기(29세 이하) 2주기(30~34세) 3주기(35~49세)로 나뉘어 지속적으로 관리하기로 했다.

지원은 여성의 경우 난소기능검사(AMH)와 부인과 초음파 검사 등 최대 13만 원, 남성은 정자정밀형태검사 최대 5만 원이 지원된다.

신청은 주민등록지 관할 보건소 온라인('e보건소' 누리집)으로 접수 가능하다. 검사의뢰서를 발급받아 참여 의료기관에서 검사 후 1개월 내 비용 청구하면 된다.

또 보건소는 가임력 검사와 별도로 산전검사를 무료 시행한다. 검사 항목은 빈혈, 성병(매독, 에이즈), B형간염, 풍진, 요당 등 혈액·소변 검사 등이다.

지역 내 거주 예비·신혼부부는 신분증과 증빙서류(청첩장, 혼인관계증명서 등)를 지참해 방문하면 된다.

평택보건소 관계자는 "임신 준비 단계부터 체계적 건강관리는 건강한 출산의 첫걸음"이라며 "많은 신청을 바란다"고 전했다.

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