부산시, 서부산스마트밸리서 산업혁신 간담회…현장 중심 정책 본격화

제조업 경쟁력 회복 전환점 정책 변화 예고

글로벌 리스크 대응 특별자금 3500억 편성

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 산업단지 현장 의견을 기반으로 한 산업혁신 행정을 본격화하고 있다. 시는 제조업 경쟁력 회복과 고용 기반 확충을 '서부산 스마트벨리'에서부터 가속하겠다는 구상이다.

시는 3일 오후 2시30분 사하구 부산씨푸드플랫폼 대회의실에서 서부산스마트밸리 입주기업 20여 곳과 함께 '제6차 기업 혁신성장 릴레이 간담회'를 열고 산업단지 개선 및 성장전략을 논의했다고 밝혔다.

3일 오후 2시 30분 부산 사하구 부산씨푸드플랫폼 대회의실에서 열린 제6차 기업 혁신성장 릴레이 간담회에서 참석자들이 기념사진을 찍고 있다.[사진=부산시] 2026.04.03

간담회에는 박형준 시장을 비롯해 시 주요 관계자, 김윤기 서부산스마트밸리 관리공단 이사장 등이 참석했다.

이날 6차 회의에서는 산업단지 환경 및 기반시설, 교통·주차 여건 개선, 인력 수급 및 현장 중심 교육 지원 등 서부산스마트밸리의 성장 기반 확충과 근로환경 개선방안을 집중 논의됐다.

시는 산업단지별 맞춤형 지원체계를 통해 현장 중심의 산업행정을 강화하고, 기업의 체감도가 높은 정책 변화를 이끌겠다는 방침이다.

시는 지난 1차부터 5차까지의 릴레이 간담회를 통해 제기된 의견을 검토해 ▲지역기업 사이버보안 강화 ▲정관산단 청년문화센터 체육시설 확충 ▲중소기업 정책자금 이차보전율 상향 ▲수출 주력기업 지원 등을 반영했다.

시는 이 같은 현장 수요 기반 정책 추진을 '부산 제조업 경쟁력 회복의 전환점'으로 보고 있다. 그뿐만 아니라 46년 만에 산업단지 유치업종 체계를 전면 재설계하는 구조 개편 작업을 추진 중이다.

이는 전국 최초 시도로, 5년 주기 재검토제 도입을 통해 산업 여건 변화에 선제 대응하려는 전략이다. 시는 올해 추진 중인 '문화선도산단' 공모를 통해 청년, 문화, 산업 혁신이 결합된 미래형 산단 구축도 병행할 계획이다.

최근 중동 정세 불안 등 글로벌 리스크가 확산되자 시는 지역 기업 피해 최소화를 위해 행정력을 집중하고 있다.

지난 4일 중동상황 긴급 점검회의를 통해 3500억 원 규모의 글로벌 리스크 대응 특별자금을 편성하고, 수출기업 물류비와 보험료 부담 완화 등 실질 지원을 강화했다.

지역특화 일자리사업을 통해 중소제조업의 고용 안정과 혁신성장 기반을 지원하고, 지역상품 구매율 70% 달성을 목표로 공공·민간 부문의 참여를 확대하고 있다.

박형준 시장은 "서부산스마트밸리를 산업·환경·사람이 조화를 이루는 첨단 스마트산단으로 발전시키겠다"며 "부산 제조산업의 새로운 패러다임을 여는 혁신 거점으로 만들겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com