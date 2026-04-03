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2026.04.06 (월)
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보완수사권 폐지 논란…"중수청 수사서 검사 빠져야" vs "경찰 독주 막을 장치 없다"

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중수청 보완수사 전면 폐지론 vs 경찰 통제 공백 우려 '맞불'
"1%의 정치 검사가 검찰청 폐지 불렀다"…檢직접수사에 회의
"정치 검사 문제면 정치 빼야지, 검사를 빼나"…개혁 정면 비판

[서울=뉴스핌] 김영은 기자 = 검사의 보완수사권을 둘러싼 논쟁이 공소청·중대범죄수사청(중수청) 신설을 계기로 '중대범죄 수사에서 검사 개입을 전면 차단해야 한다'는 주장과 '경찰 수사를 통제할 장치가 사라진다'는 반론이 정면으로 충돌했다.

국무총리실 산하 검찰개혁추진단은 3일 부산 연제구 부산지방변호사회관에서 '국민의 입장에서 본 형사사법체계 개편의 주요 쟁점 대토론회'를 열고 공소청·중수청 신설에 따른 수사구조 개편과 검사 보완수사권의 향방을 집중 논의했다.

◆ "1%의 검사가 검찰청 폐지 불렀다"…檢, 중대범죄 수사서 빠져야

안정빈 경남대학교 법학과 교수가 3일 '국민을 위한 검찰개혁 방안 4차 토론회'에서 발제문을 발표하고 있다. [사진=KTV캡처]

이날 발제에 나선 안정빈 경남대 법학과 교수는 검찰청 해체의 원인으로 소수의 이른바 '정치 검사'를 지목하며 핵심 논지를 폈다. 안 교수는 "2000명이 넘는 검사 가운데 99%는 정말 억울할 것"이라면서 "사회적 이슈가 될 만한 사건에서 1% 정도 되는 정치 검사들 때문에 결국 이런 단계까지 온 것 아닌가"라고 밝혔다.

안 교수는 이를 바탕으로 중수청이 다루는 6대 범죄(부패·경제·방위사업·마약·내란외환 등 국가보호·사이버범죄) 등 핵심 사건에 대해서는 검사의 보완수사를 아예 불허해야 한다고 밝혔다.

그는 "중수청이 행정안전부로 이관됐음에도 정권 교체 시 다시 검찰과 합쳐질 수 있다는 국민 불안이 있다"며 "검사의 수사권을 분리하려 했던 이유와 같은 이유로, 중수청 사건에 대해서는 보완수사를 불허하는 방향으로 가야 한다"고 주장했다.

다만 일반 경찰 사건의 경우 검사의 보완수사권 일부를 남겨둘 수 있다고 봤다. 대신 검사가 기존처럼 독자적으로 사건을 쥐는 방식이 아니라, 해당 경찰관 참여 아래 제한적으로 행사하도록 만들어 99%의 사건은 경찰 단계에서 마무리되는 구조로 가야 한다고 강조했다.

◆ "경찰 수사 통제 답 내놔라" vs "보완수사, 유일한 통제수단 아냐"

김성룡 경북대학교 법학전문대학원 교수가 토론회에서 안정빈 교수의 의견에 반박하고 있다. [사진=KTV]

토론에 나선 김성룡 경북대 법전원 교수는 안 교수의 논지에 정면으로 맞섰다.

그는 "정치 검사를 때려잡으려면 정치를 검사에서 빼야지, 검사를 대한민국에서 빼버리는 계획을 하고 있다"고 직격했다. 이어 "검사의 가장 중요한 역할 중 하나는 거대 권력에 대해 동일한 잣대로 정의를 실현하는 것"이라며 "검사에게 수사권을 다 빼앗아 권력자, 가진 자에 대한 통제가 사라져버린 개혁"이라고 비판했다.

최성진 동의대 법학과 교수도 "이대로 가게 되면 중수청에 모든 권한이 집중될 것이고, 권한이 집중되면 수사권 남용이라는 똑같은 질문이 반복된다"며 개혁 설계의 논리적 모순을 짚었다. 그는 "중수청 사건은 수사 지휘가 꼭 필요하다"고 못 박으면서 "보완수사권이 필요 없다는 분들은 경찰 수사 통제에 대한 답을 해달라"고 촉구했다.

반면, 김혜경 계명대 경찰행정학과 교수는 "경찰 수사에 대한 인권적 통제가 반드시 검사의 보완수사를 통해서만 가능한지 의문"이라며 "보완수사는 수사일 뿐, 인권 통제를 위한 제도는 아니다"고 반박했다.

아울러 "검사가 다시 조사에 나설 경우 고소인이나 피의자 입장에서는 중복 수사로 느껴질 수 있다"며 "앞 수사 단계에서부터 적정성이 확보돼야지 사후 보완수사로 해결할 문제는 아니다"고 강조했다.

이날 반대측에서는 공소청법안 제62조 제1항에 '검사는 경찰의 의견을 존중하고 적법한 수사가 이뤄질 수 있도록 해야 한다'는 내용이 포함된 점을 들어, "수사·기소 완전 분리라면서도, 이런 조항은 적법한 수사를 이유로 한 개입의 단초가 될 수 있다"는 우려도 나왔다.

한편 검찰개혁추진단은 이달까지 형사소송법 개정 관련 토론회 등 공론화 작업을 마치고, 5~6월 세부 내용을 정리한 뒤 6·3 지방선거 이후 결과를 공개하는 방안을 염두에 두고 있다. 이후 국민 의견 수렴을 거친 정부안은 9월 정기국회에서 처리될 것으로 전망된다.

추진단 관계자는 뉴스핌과 통화에서 "변동 가능성은 있지만, 이날 이후 토론회를 3회 정도 추가로 진행할 예정"이라며 "6월 이후 결과 공개를 계획한 더불어민주당안에 대해서도 정부가 이에 맞춰 검토하고 있다"고 밝혔다.

지난 3월 20일 서울 여의도 국회에서 열린 본회의에서 공소청법안(대안)이 가결된 모습. [사진=뉴스핌DB]

yek105@newspim.com

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로저스 쿠팡 대표 61억 주식 보상 [서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 해롤드 로저스 쿠팡 한국 임시대표가 대규모 주식을 보상받았다. 약 66억 원 규모의 성과조건부 주식보상(PSU)을 받은 지 두 달 만이다. 쿠팡의 모회사인 쿠팡Inc는 3일(현지 시간) 한국 법인 임시대표를 맡고 있는 로저스 최고관리책임자(CAO)겸 법무총괄에게 클래스A 보통주 양도제한조건부주식(RSU) 21만3884주를 부여했다고 공시했다. 쿠팡의 전날 정규장 종가(18.95달러)로 계산하면 405만3012달러, 한화 61억원 상당에 달하는 주식이다. 이 주식은 오는 7월 1일부터 분기별로 4회에 걸쳐 분할 수령할 수 있으며, 주식을 받으려면 해당일까지 근속해야 하는 조건이다. 해롤드 로저스 쿠팡 임시대표. [사진=뉴스핌DB] 이 주식을 모두 수령하면 로저스 임시대표가 보유하게 되는 쿠팡 주식은 총 93만3041주로 늘어나게 된다. 그는 지난 2월에도 26만9588주의 주식을 받았다. 한편 쿠팡은 대규모 개인정보 유출 사태가 터진 직후인 지난해 12월, 쿠팡Inc 최고관리책임자(CAO) 겸 법무총괄인 해롤드 로저스를 한국법인 임시대표로 임명했다. 로저스 임시대표는 지난해 12월 30일 국회에서 열린 '쿠팡 사태 연석 청문회'에서 허위 증언을 한 혐의로 고발당한 상태다.   y2kid@newspim.com 2026-04-04 11:49
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이란, 미군 F-15·A-10 잇따라 격추 [서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 이란전쟁에 투입된 미군 F-15 전투기와 A-10 공격기가 3일(현지시간) 이란군의 공격으로 각각 격추됐다고 CBS 뉴스 등 복수의 미국 매체가 미 정부 당국자를 인용해 보도했다. CBS 및 워싱턴포스트 등 미국 언론들은 3일 미군 전투기 F-15에 이어 A-10 공격기가 이란 남서부에서 이란의 공격을 받아 추락했다고 보도했다. 미국이 지난 2월28일 이란전쟁을 시작한 이후 미군 군용기가 이란군 공격으로 격추된 것은 이번이 처음이다. 추락된 전투기의 조종사 3명 중 2명은 구조됐고, 1명은 실종 상태다. 미군은 이란 남서부 후제스탄 주 일대에 수색·구조용 헬기 HH-60G와 연료 공급을 위한 C-130 급유기를 투입해 1명을 구조했다. 이 과정에서 헬기 2대도 이란군의 공격을 받아 일부 탑승자가 부상했지만 기지로 복귀한 것으로 파악됐다. 이란은 이날 F-15 전투기에 이어 미군의 A-10 선더볼트Ⅱ 워트호그 공격기도 호르무즈 해협 인근 게슘 섬 남단에서 격추해, 기체는 바다로 떨어졌다. 단독 탑승한 조종사 1명은 구조된 것으로 전해졌다. 도널드 트럼프 대통령은 NBC와 전화 인터뷰에서 미 군용기 격추가 이란과의 협상에 영향을 끼치느냐는 질문에 "전혀 아니다"라며 "이건 전쟁이고 우리는 전쟁 중"이라고 말했다. 격추된 군용기 2대의 임무는 확인되지 않았지만 격추 장소로 미뤄볼 때 각각 이란 내 인프라와 호르무즈 해협 주변을 타격하는 작전을 수행하고 있었을 것으로 추정된다. 현지시간 2026년 2월28일 이란 공습작전 (작전명 에픽 퓨리)에 투입된 미군 전투기 [사진=미 중부사령부] 트럼프 대통령은 지난 1일 대국민 연설에서 앞으로 2~3주 동안 이란을 강하게 타격해 '석기시대'로 되돌리겠다고 발표했다. 트럼프 대통령의 대국민 연설 이후 미군은 이란 수도 테헤란 인근 대형 교량을 공습으로 파괴한 데 이어 이란이 미국의 요구조건에 맞춰 전쟁 종식에 합의하지 않을 경우 이란 내 발전소도 타격하겠다고 예고했다. 이란 관영 파르스 통신은 미국이 지난 1일 우방국 중 한 곳을 통해 48시간 동안의 휴전을 제안했지만, 이란은 이를 거부했다고 보도했다. 트럼프가 유예했던 이란 내 발전소 등 에너지 인프라 공격 기간이 오는 6일 종료된다. 이번 사태는 전쟁의 중대 고비가 될 것이란 관측이 나온다. 한편 중부사령부에 따르면 현재까지 미군 사망자는 13명, 부상자는 300명 이상으로 집계된다. 로이터·입소스 등의 여론조사에 따르면 미국 국민의 27%만 이란 전쟁을 지지하고, 60%가 조속한 개입 종료를 원하고 있는 것으로 나타났다.   y2kid@newspim.com 2026-04-04 11:17

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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