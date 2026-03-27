전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.03.27 (금)
KYD 디데이
사회 법원·검찰

속보

더보기

檢개혁토론회, '李 예외적 보완수사권' 쟁점…"범위 넓혀야" vs "개혁 취지 훼손"

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

예외 허용 놓고 '李 보완수사론' 재점화
존치파 "일상 보완 빠졌다…예외 더 넓혀야"
폐지파 "예외 범위 커지면 공소청, 또 다른 검찰 된다"

[서울=뉴스핌] 김영은 기자 = 공소청 출범을 6개월가량 앞두고 검사가 예외적으로 보완수사를 할 수 있는 범위를 놓고 법조계 의견이 엇갈렸다. 이재명 대통령이 '예외적 필요성'을 인정한 가운데, 실무 공백을 막으려면 허용 범위를 넓혀야 한다는 주장과 검찰개혁 취지를 훼손할 수 있다는 반론이 맞섰다.

국무총리실 산하 검찰개혁추진단은 27일 서울 서초구 서울지방변호사회관에서 '국민을 위한 검찰개혁 방안 대토론회'를 열고 공소청-수사기관 간 협력 구조를 논의하며 예외적 보완수사권에 대한 의견을 나눴다.

◆ 李 "예외는 있다"…'어디까지 허용하나' 쟁점으로

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 최호진 단국대 법학과 교수가 27일 오후 서울 서초구 변호사회관에서 열린 '국민을 위한 검찰개혁 방안 대토론회'에서 발언을 하고 있다. 2026.03.27 khwphoto@newspim.com

보완수사권은 검사가 수사기관으로부터 송치받은 사건에서 직접 추가 수사에 나설 수 있는 권한을 말한다. 보완수사요구권은 검사가 수사기관에 보완 수사를 요구하되, 실제 수사는 경찰이 맡는 제도다.

발제자인 최호진 단국대 법학과 교수는 "보완수사요구 모델을 원칙으로 제안한다"면서도 "예외적·제한적이고 엄격한 범위에서 검사의 직접 보완수사도 고려해볼 수 있다"고 말했다.

최 교수는 ▲증거 휘발성 방지가 시급한 경우 ▲수사기관의 반복적 수사 불이행 ▲중대한 인권 침해 등 '사법적 비상상황'에 한해 예외적으로 검사의 직접 보완수사권을 허용해야 한다고 제안했다.

이처럼 검사에게 예외적 보완수사권을 부여하는 방안은 이 대통령도 필요성을 언급한 바 있다. 이 대통령은 지난 1월 신년 기자회견에서 "(검사가) 보완수사를 안 하는 게 맞다고 생각한다"면서도 "그러나 예외적으로 필요한 경우가 있다"고 밝혔다. 당시 그는 보완수사가 전면 금지될 경우 공소시효가 임박한 사건 처리에 문제가 생길 수 있다는 점을 예로 들며, 시간을 충분히 갖고 숙의하자는 입장을 내놨다.

◆ 예외적 보완수사권, "예외 범위 더 넓혀야" vs "개혁 취지 희석 우려"

판사 출신인 홍진영 서울대 법전원 교수는 최 교수의 예외적 보완수사 허용안이 실무에서 이뤄지는 일상적 보완수사를 충분히 반영하지 못하고 있다고 지적했다.

홍 교수는 "최 교수가 일정 범위 내에서는 직접 보완수사권의 행사가 필요하다고 한 사법적 비상상황 안에는 지금까지 검사가 사건 완결을 위해 해 오던 보완수사가 포함되지 않았다"고 짚었다.

이와 함께 ▲고소인이 누락한 서류를 검사에게 직접 제출해 기록에 편철하는 업무 ▲사건관계인의 전과 확인을 위한 판결문 출력·첨부 ▲추징액 산정을 위해 도소매 가격 인터넷 출력·수사보고 첨부 ▲형사조정 합의서와 기소유예 판단을 위한 정상참작 자료 수집 등 일상적인 기록 보완 사례를 예시로 들었다.

끝으로 홍 교수는 "검사는 사건 완결을 위해 (앞선 수사의) 부족한 2%를 채우는 기록 보완을 일상적으로 해왔는데, 이 경우를 전부 보완수사 요구로 진행하고 중대하고 급박한 경우에 직접 보완수사를 할 수 있다면 사건 지연이 심화할 것"이라고 우려했다.

[서울=뉴스핌] 김영은 기자 = 이윤제 명지대 법학과 교수가 27일 토론회에서 발언하고 있다. 2026.03.27 yek105@newspim.com

이윤제 명지대 법학과 교수는 최 교수가 제안한 예외 허용 범위가 지나치게 광범위해 검찰개혁의 취지에 부합하지 않을 수 있다고 우려했다.

이 교수는 "예외 인정 범위가 광범위하여 검사의 직접 수사권을 폐지하고자 한 취지에 부합하지 않는다는 우려가 있을 수 있다"며 "사이버범죄나 기술 유출 사건에서 디지털 증거가 휘발될 가능성이 큰 경우에도 '보완수사 요구'를 통해 해결하는 것이 개혁 취지에 더 맞아 보인다"고 밝혔다.

그는 "검사의 직접 보완수사가 허용되는 예외를 넓게 인정하게 되면 공소청이 필요로 하는 직접수사 인력이 많아지고, 결국 검찰권 축소를 통한 검찰개혁이라는 원래 취지가 희석될 수 있다"고 지적했다.

그러면서 중대한 인권침해나 위법 수사를 발견했을 때도 검사가 직접 보완수사에 나설 게 아니라 형사소송법에 이미 있는 '시정조치 요구'나 검찰이 아닌 다른 수사기관에 수사를 의뢰하는 제도를 활용해 바로잡을 수 있다고 설명했다.

이번 토론회는 오는 10월 검찰청을 폐지하고 공소청·중수청을 신설하는 정부 조직 개편을 앞두고, 수사·기소 분리 이후 보완수사 제도의 방향을 점검하기 위해 마련됐다. 지난 24일 국무회의를 통과한 검찰개혁안에 따라 중수청은 수사, 공소청은 공소 제기 및 유지를 전담하게 된 가운데 공소청 검사의 보완수사권을 폐지할지가 향후 형사사법 개편의 핵심 쟁점으로 떠오른 상태다.

황만성 한국형사정책학회 회장은 "토론회는 검찰의 보완수사권이 단순히 기관 간의 권한 배분 문제가 아니라, 어떻게 하면 '사법 정의'를 가장 효율적으로 실현하고 국민의 생명, 자유와 재산을 두텁게 보호할 수 있을까 고민하는 자리"라며 "찬반 논리를 넘어 국민의 이익과 실체적 진실 규명이라는 관점에서 건설적 대안이 도출되기를 기대한다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 김재봉 한양대 법학과전문대학교 교수가 27일 오후 서울 서초구 변호사회관에서 열린 '국민을 위한 검찰개혁 방안 대토론회'에서 발언을 하고 있다. 2026.03.27 khwphoto@newspim.com

yek105@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
법원, 강선우 구속적부심 기각 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 공천헌금 1억 원을 수수한 혐의를 받는 강선우 무소속 의원이 구속적부심을 청구했으나 법원이 받아들이지 않았다. 26일 법조계에 따르면 서울중앙지법 형사5-2부(재판장 김용중)는 이날 정치자금법 위반 혐의를 받는 강 의원에 대한 구속적부심 심문을 진행한 뒤, "청구 이유 없다"며 기각했다. 공천헌금 1억 원을 수수한 혐의를 받는 강선우 무소속 의원이 구속적부심을 청구했으나 법원이 받아들이지 않았다. 사진은 강 의원이 지난 3일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석하는 모습. [사진=뉴스핌 DB] 강 의원은 전날 서울중앙지법에 구속적부심을 청구했다. 구속적부심은 구속된 피의자의 구속이 적법한지, 계속 구속할 필요가 있는지를 법원에 다시 심사해 달라고 요청하는 절차다. 강 의원은 2022년 지방선거를 앞두고 김경 전 서울시의원으로부터 공천을 대가로 1억 원을 받은 혐의를 받고 있다. 당시 강 의원은 민주당 서울시당 공천관리위원장이었다. 법원은 지난 3일 강 의원과 김 전 시의원의 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 진행한 뒤, 증거를 인멸할 염려가 있다며 두 사람에 대한 구속영장을 발부했다. 경찰로부터 사건을 넘겨받은 검찰은 지난 16일과 18일 강 의원을 소환해 조사했다. hong90@newspim.com 2026-03-26 17:53
사진
'고문기술자' 이근안, 88세로 사망 [서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 독재정권 시기 '고문기술자'로 악명을 떨쳤던 이근안 전 경감이 숨졌다. 26일 경기일보에 따르면 이근안은 전날 사망했으며, 현재 서울 동대문구 동부병원 장례식장에 안치된 상태다. 발인은 오는 27일 오전 5시20분으로 예정됐다. [사진=뉴스핌 DB] 이근안은 1970~80년대 치안본부 대공수사관으로 근무하며 각종 공안 사건을 수사하는 과정에서 강압 수사와 고문을 주도한 인물이다. 전기고문 등 가혹 행위를 통해 허위 자백을 받아냈다는 의혹이 제기되며 고문기술자라는 별칭으로 불렸다. 전두환 정권 시절 고문과 옥살이 후유증을 앓다 지난 2011년 사망한 고 김근태 전 민주화운동청년연합(민청련) 의장 역시 1985년 9월 4일 '민청련 결성' 사건으로 구속돼 서울 용산구 남영동 치안본부 대공분실에서 이근안 등으로부터 전기고문과 물고문을 당한 바 있다. 주화 이후 그의 행적은 국가폭력의 상징으로 재조명됐다. 고문 의혹이 불거지자 1988년 수배됐고 약 12년간 도피 생활을 이어가다 1999년 자수했다. 이후 재판에 넘겨져 징역형을 선고받고 복역했다. 그가 관여한 공안 사건 가운데 일부는 이후 재심에서 조작 정황이 인정되며 무죄가 선고되기도 했다. 이근안의 가혹 행위에 못 이겨 간첩이라 허위 자백해 억울한 옥살이를 했던 납북어부 정규용씨도 2014년 38년 만에 재심에서 무죄를 확정받았다. 2기 진실·화해를위한과거사정리위원회도 '서울대 무림 사건'과 관련해 인권 침해가 있었다고 판단하고 국가의 사과를 권고한 바 있다. 2006년 출소 이후 이근안은 종교 활동을 하며 공개적으로 과거를 반성한다는 입장을 밝혀왔으나, 피해자들과 시민사회에서는 사과의 진정성을 둘러싼 논란이 이어졌다. 그는 생전 자서전에서 "간첩과 사상범을 잡는 것은 애국이었다"라는 취지의 발언을 하기도 해 논란이 이어졌다. 그는 또 자신을 소재로 한 영화 '남영동 1985'에서 묘사된 고문 행위가 과장됐다고 주장하기도 했다. yuniya@newspim.com 2026-03-26 19:33

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동