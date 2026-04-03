창원시, 107년 전 '4·3독립만세운동 삼진연합대의거' 재현

독립선언서와 태극기 퍼레이드 진행



[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 107년 전에 경남 창원시 진전면, 진북면, 진동면 등 '삼진' 지역에서 일어난 독립만세운동이 재현됐다.

경남 창원시는 3일 마산합포구 진북면 팔의사 창의탑 일원에서 '107주년 4·3독립만세운동 삼진연합대의거' 기념행사를 개최했다고 밝혔다. 이날 행사에는 유족과 시민, 학생 등 450여 명이 참석했다.

지난 3일 경남 창원시 마산합포구 진북면 팔의사 창의탑 일원에서 열린 '107주년 4·3독립만세운동 삼진연합대의거' 기념행사[사진=창원시] 2026.04.03

4·3독립만세운동 삼진연합대의거는 1919년 진전면·진북면·진동면 등 '삼진' 지역에서 지역 지식인과 학생, 농어민 등 7000여 명이 참여한 대규모 항일운동이다.

당시 경기도 수원, 평안북도 선천읍, 황해도 수안과 함께 전국 4대 의거로 기록돼 지역 독립운동사에서 상징적 의미를 지닌다.

(사)창원삼진독립의거기념사업회가 주관한 이날 행사는 독립선언서와 헌시 낭독, 3·1절 노래 제창, 만세삼창, 대형 태극기 퍼레이드, 참배 순으로 진행됐다. 특히 지역 학생 75명이 대형 태극기를 잡고 창의탑까지 행진하며 당시 만세운동을 재현했다.

장금용 시장 권한대행은 "107년 전 이곳에서 울려 퍼진 독립만세운동의 함성과 순국선열의 희생을 잊지 말아야 한다"며 "그날의 정신을 현재와 미래로 이어가 창원이 자주독립의 고장으로서 정체성을 지켜나가겠다"고 말했다.

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