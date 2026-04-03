김민석 총리 "석유 90만톤 대북 유입설, 말도 안 돼... 엄정 수사 중"

3일 국회 대정부질문 개최

보수 유튜버, 유입설 제기

金 "정상적 도덕의식 필요"

[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 김민석 국무총리가 3일 우리나라 석유 90만톤(t)이 북한으로 갔다는 주장에 대해 "말이 안 되는 이야기"라며 "사법 당국에서 엄하게 수사하고 있다"고 설명했다.

김 총리는 이날 국회 대정부질문에서 이같이 말했다.

[서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 김민석 국무총리가 11일 서울 여의도 국회에서 열린 본회의에서 교육･사회･문화에 관한 대정부질문에 답변하고 있다. 2026.02.11 pangbin@newspim.com

복기왕 더불어민주당 의원은 "우리나라 석유가 북한으로 90만t 갔다는 주장을 한다"며 "이런 가짜 뉴스가 우리 정부만 흔드는 것이 아니고 우리나라를 통째로 흔들고 있다"고 말했다. 복 의원은 "처벌 대책이나 정부가 계획하고 있는 것이 있느냐"고 물었다.

김 총리는 "현재 이미 존재하는 법과 최근에 개정된 법을 통해 하고 있다"며 "사법 당국에서 포착되는 대로 엄하게 수사할 것"이라고 답했다. 그러면서도 그는 "수사 처벌 이전에 스스로 일정한 사회적 영향력을 가졌다고 생각하는 개인이라면 경각심을 가지는 것이 필요하다"고 강조했다.

김 총리는 "최소한의 양심과 상식과 정상적 도덕의식을 가지는 것이 필요하다"며 "일단 말이 안 되는 이야기지 않느냐"고 반문했다.

복 의원은 "강력한 처벌을 해야 한다"며 "자칭 보수라고 이야기하는 유튜버들이 의혹을 끊임없이 제기하고 있는데 국민의힘 정치인들도 이 주장에 동조하고 있는 것 아니냐는 이야기들이 나오고 있다"고 했다.

김 총리는 "그 부분은 들어본 적은 없다"면서도 "그것과 상관없이 사실과 다른 내용을 현재 국가가 원하는 상황과 다른 방향으로 의도를 갖고 이야기하는 것에 보수라는 표지를 붙여주기 아깝다"고 답변했다.

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