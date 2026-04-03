밀양시, 1분기 출생아 90명…경남 인구 반등 신호탄

결혼 건수 증가·출산 장려금 확대

작년 출생아 수 300명 목표 설정

[밀양=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 밀양시가 인구증가 정책 추진으로 인해 아기 울음소리가 크게 늘어나 지역 인구 위기 급복의 선례를 남겼다.

3일 시에 따르면 올해 1분기(1~3월) 출생아 수가 90명으로 전년 동기(58명)보다 55.2% 급증한 것으로 집계됐다.

경남 밀양시가 올해 1분기(1~3월) 출생아 수가 90명을 기록하며, 전년 동기 58명 대비 55.2% 증가했다.[사진=밀양시] 2026.04.03

이 추세대로 라면 지난 2022년 320명 이후 4년 만에 연간 출생아 300명을 넘어 설 것으로 보인다. 이는 지역 혼인 건수도 2024년 254건에서 2025년 310건으로 늘며 시의 인구 증가 정책이 실효를 거두고 있는 것으로 분석된다.

도는 올해 7968억 원을 투입해 도내 18개 시군 중 11개 인구 감소 지역에 70개 사업 추진을 통해 합계출산율 1.0명 회복을 목표로 한다.

시는 '아이키우기 좋은 도시' 정책으로 경남 출산 지원 선도권을 잡았다. 지난해 결혼장려금 신설했는가 하면 올해 임신지원금(30만 원), 출산장려금(첫째 200만 원·둘째 500만 원·셋째 1000만 원), 다자녀 산모 공공산후조리원 이용료 감면을 확대했다.

양육 단계에서는 전국 최초로 만 4~6세 아동을 대상으로 수두 무료 예방접종, 지역아동센터 야간 돌봄서비스, 달빛어린이병원·다봄센터 운영, 외국인 아동 월 10만원 보육료 지급 등의 체계를 구축하고 있다.

연구에 따르면 지방자치단체 출산장려금은 출생률에 양(+)의 영향을 미치며, 도시 지역에서 특히 효과적이라는 분석이다.

시 관계자는 "출생아 급증은 미래 밝음의 신호"라며 "결혼·출산·양육 전 과정 밀착 지원으로 인구 절벽을 극복하겠다"고 말했다.

경남 전체 인구 330만 명 유지 전략 속 밀양의 성과가 타 시군 모델로 확산될 전망이다.

news2349@newspim.com