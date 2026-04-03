방탄소년단, 웹예능 접수했다…'옆집 같은 월드 클래스' 소통 통했다

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 방탄소년단이 국내 웹 예능에 연이어 출연하며 '월드 클래스'의 친근한 매력을 드러냈다.

신보 발매와 함께 멤버들은 다양한 유튜브 채널을 직접 찾아 나서며 전방위 소통에 나섰다. 진은 '인생84', 지민은 '랑데뷰 미용실', 제이홉은 '카니를 찾아서', 뷔는 '요정식탁'에 단독 출연했고, RM과 슈가는 '에픽카세', RM과 뷔는 '오지 않는 당신을 기다리며(오당기)', 지민과 정국은 '추성훈' 채널에 함께하며 유닛 조합으로도 활약했다. 멤버들이 평소 즐겨 보거나 인연이 있는 콘텐츠를 직접 선택했다는 점에서 의미를 더했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 다양한 유튜브 콘텐츠에 출연한 방탄소년단. [사진=유튜브 '인생84', '랑데뷰 미용실', '에픽카세', '카니를 찾아서', '요정식탁', '추성훈' 화면 캡처] 2026.04.03 moonddo00@newspim.com

각 채널에서 보여준 색다른 모습도 눈길을 끌었다. 진은 기안84와 눈밭에서 격식 없는 케미를 선보였고, 지민은 이수지와의 콩트에 능청스럽게 녹아들며 웃음을 자아냈다. 지민과 정국은 추성훈 채널에서 찜질방 체험을 함께하며 세대를 넘는 친근함을 보여줬다.

동료들과의 깊이 있는 대화도 이어졌다. RM과 슈가는 선배 아티스트들과 함께한 '에픽카세'에서 한층 성숙한 시선과 진솔한 이야기를 전했고, 제이홉은 안무가 카니의 채널에서 퍼포먼스에 대한 열정과 포부를 드러냈다. 또한 '오당기'에 출연한 RM과 뷔는 음악과 예술 취향을 공유하며 차분한 분위기의 '힐링 토크'를 완성했다. 뷔는 '요정식탁'에서 직접 준비한 음식 선물을 건네며 소탈한 매력으로 웃음을 더하기도 했다.

이 같은 행보에 대중의 반응도 뜨겁다. 공개 일주일 만에 '인생84'와 '에픽카세' 등 주요 콘텐츠가 각각 400만 조회 수를 돌파하며 높은 관심을 입증했다. 무대 밖 일상을 자연스럽게 공개하며 '옆집 같은 스타'로 다가간 점이 호응을 이끌어냈다는 분석이다.

한편 방탄소년단은 지난달 20일 발매한 신보 '아리랑(ARIRANG)'으로 미국 빌보드 메인 차트 '빌보드 200'과 '핫 100'에서 모두 1위를 기록했다. 특히 가창곡 13곡이 '핫 100'에 동시 진입하며 글로벌 영향력을 입증했다. 오는 7일에는 자체 콘텐츠 '달려라 방탄 2.0'을 공개하며 또 한 번 팬들과의 소통을 이어갈 예정이다.

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