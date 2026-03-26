BTS '스윔', '다이너마이트' 대비 스트리밍 2배 증가

'스윔' 신규 청취자 수 690% 증가

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 방탄소년단(BTS)의 '스윔(SWIM)'이 스포티파이에서 '다이너마이트(Dynamite)' 대비 2배가량 높은 스트리밍 수를 기록했다.

26일 글로벌 오디오·음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이는 공식 사회관계망서비스(SNS)에 '방탄소년단 이펙트(The BTS Effect)'라는 제목의 게시물을 게재했다.

[서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 방탄소년단(BTS)이 21일 서울 광화문 광장에서 무료 복귀 공연 'BTS 컴백 라이브: 아리랑'(BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG)을 선보이고 있다. 2026.03.21 photo@newspim.com

스포티파이에 따르면 지난 20일 정규 5집 '아리랑(ARIRANG)' 발매 후 해당 플랫폼에서 방탄소년단의 노래를 처음 청취한 사용자의 수가 690% 이상 급증했다.

이는 방탄소년단이 새 앨범을 계기로 팬덤을 넘어 폭넓은 범위의 글로벌 리스너에게 존재감을 알리고 있다는 방증이다. 국내외에서 신곡에 대한 호평이 이어지면서 팬이 아니었던 사람들도 이들의 음악을 찾아 듣기 시작했다고 분석된다.

타이틀곡 '스윔'은 발표 첫날 스포티파이에서 1464만 4352회 재생됐다. 이는 팀의 메가 히트곡 '버터(Butter)', '다이너마이트' 대비 각각 1.3배, 1.9배 높은 숫자다.

약 3년 9개월 만에 나온 신곡의 파급력을 실감하게 한다. 타이틀곡은 물론 수록곡까지 전 세계에서 고른 인기를 누리고 있다.

신보 발매 직후 '아리랑'의 수록곡을 개인 플레이리스트에 추가한 횟수는 1170만 회에 달한다. 방탄소년단은 앨범을 낸 첫 주에만 '데일리 톱 송', '데일리 톱 아티스트' 여러 국가/지역 '톱 50' 차트에 총 260회 랭크됐다.

또한 3월 20일 자 차트 기준 70개 국가/지역의 '데일리 톱 아티스트' 정상을 휩쓸었다.

지난 21일 서울 광화문 광장 일대에서 개최한 'BTS 컴백 라이브: 아리랑'의 화제성이 차트에서도 나타났다.

공연 직후 음반의 스트리밍은 약 120% 급증했다. 현장에서 선보인 과거 곡 '소우주(Mikrokosmos)'는 한국에서만 전일 대비 재생 수가 250% 상승하는 등 큰 관심을 받았다.

alice09@newspim.com