방탄소년단 '스윔', 스포티파이 3일 연속 글로벌 1위

'아리랑', 日 오리콘 '주간 앨범 랭킹' 1위…통산 11번째 정상

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 방탄소년단(BTS)의 '스윔(SWIM)'이 3일 연속 글로벌 차트 정상을 찍었다.

23일 글로벌 오디오·음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이에 따르면 방탄소년단의 정규 5집 '아리랑(ARIRANG)' 타이틀곡 '스윔'은 '데일리 톱 송 글로벌'에서 3일 연속(3월 20~22일 자) 1위를 지켰다. 수록곡 '바디 투 바이(Body to Body)'는 사흘 연속 2위를 유지했다.

[서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 방탄소년단(BTS)이 21일 서울 광화문 광장에서 무료 복귀 공연 'BTS 컴백 라이브: 아리랑'(BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG)을 선보이고 있다. 2026.03.21 photo@newspim.com

이 외에도 '훌리건(Hooligan)'(4위), 'FYA'(5위), '노멀(NORMAL)'(6위), '라이크 애니멀스(Like Animals)'(7위), '에일리언스(Aliens)'(8위), '2.0'(9위) 등 방탄소년단의 노래가 무려 8곡이나 10위권에 올랐다.

또한 '데이 돈트 노우 바웃 어스(they don't know 'bout us)'(11위), '메리 고 라운드(Merry Go Round)'(12위), '원 모어 나이트(One More Night)'(16위), '플리즈(Please)'(19위), '인투 더 선(Into the Sun)'(21위), '넘버.29(No. 29)'(22위)까지 앨범 전곡이 차트 상단을 채웠다.

일본 음악시장에서도 반향을 일으키고 있다. '아리랑'은 24일 오리콘이 발표한 '주간 앨범 랭킹'(3월 30일 자, 집계 기간 : 3월 16~22일) 정상으로 직행했다.

이는 팀 통산 11번째 '주간 앨범 랭킹' 1위다. 집계 기간 동안 54만 7000장 팔려 2026년 해외 아티스트 최다 판매량을 달성했다. 특히 발매 단 3일 만에 놀라운 성적을 내 압도적인 인기를 입증했다.

국내 반응도 뜨겁다. 스윔'은 멜론, 벅스, 지니 등 주요 음원 사이트의 23일 자 일간 차트 정상을 휩쓸었다. 바이브에서는 '바디 투 바디'가 '톱 100'(23일 자 기준) 1위를 기록해 수록곡까지 많은 사랑을 받고 있음을 보여준다.

방탄소년단은 24일 스포티파이와 애플 뮤직에서 '스윔' 퍼포먼스 비디오를 공개했다. 이번 영상은 멤버들의 안무와 표정, 동선이 선명하게 담겨 '스윔' 무대를 온전히 즐길 수 있다.

방탄소년단은 오는 4월 9~11일 고양종합운동장 주경기장을 시작으로 총 34개 도시 82회에 이르는 대규모 월드투어에 돌입한다.

alice09@newspim.com