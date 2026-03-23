방탄소년단, '스윔'으로 세계 헤엄…전곡 차트 점령

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 방탄소년단의 '스윔(SWIM)'이 전 세계 차트를 헤엄치고 있다.
방탄소년단의 신보 '아리랑'(ARIRANG) 타이틀곡 '스윔'이 글로벌 오디오·음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이 '데일리 톱 송 글로벌'에서 이틀(3월 20~21일 자) 연속 1위를 차지했다. 수록곡 '보디 투 보디(Body to Body)'는 2위에 올라 두 곡 모두 양일 간 정상권을 지켰다.
앨범 전곡의 존재감도 두드러진다. '훌리건'(Hooligan, 4위), '에프와이에이'(FYA, 5위), '노멀'(NORMAL, 6위), '에일리언스'(Aliens, 8위), '2.0'(9위), '라이크 애니멀스'(Like Animals, 10위), '메리 고 라운드'(Merry Go Round, 11위), '데이 돈 노 어바웃 어스'(they don't know 'bout us, 12위) 등이 같은 차트 상위권에 대거 포진했다.
또 '원 모어 나이트'(One More Night, 17위), '플리즈'(Please, 19위), 'No. 29'(21위), '인투 더 선'(Into the Sun, 22위)까지 고르게 순위권에 들어 글로벌 차트에서 강세를 보였다.
국내 반응 역시 뜨겁다. 타이틀곡 '스윔'은 멜론, 벅스의 21일 자 일간 차트 정상에 올랐고 멜론, 벅스, 지니, 등 국내 주요 음원 실시간 차트에서도 23일 10시 현재 1위를 유지하며 뜨거운 흥행을 이어가고 있다.
'아리랑'은 22일 일본 오리콘 기준 54만장 판매돼 '데일리 앨범 랭킹' 1위로 직행했다. 또한 23일 한터차트에 따르면 발매 3일 만에 누적 판매량 400만장을 돌파하며 3일 연속 일간 차트 1위를 수성했다. 신보에 대한 평단의 호평도 뒤따르고 있다. 영국 가디언은 "이번 앨범은 세계 최대 팝 현상의 위상에 걸맞은 결과물이다"라고 평했다.
한편 방탄소년단은 지난 20일 '아리랑'을 발매하고 다음 날인 21일 광화문 광장 일대에서 'BTS 컴백 라이브: 아리랑'을 개최하며 컴백의 포문을 열었다.
24일 스포티파이와 협업해 미국 뉴욕에서 '스포티파이 X BTS:스윔사이드'를 연다. 이날 방탄소년단은 현지 팬들을 만나 신곡 무대를 선보일 예정이다. 이어 25~26일 미국 NBC 인기 프로그램 '더 투나잇 쇼 스타링 지미 팰런'에 출격한다.
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