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이제 벚꽃 만개했는데...라면업계, 비빔면 선점 경쟁 본격화

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팔도 점유율 1위 수성 속 후발주자 추격 움직임
농심 유재석· 오뚜기 허경환 모델 경쟁 확전
신제품 출시도 잇따라...초기 수요 선점 경쟁 치열

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 최근 기온 상승 영향으로 벚꽃이 만개하고 옷차림이 한층 가벼워지자 라면업계는 여름 장사 준비로 여념이 없다. 팔도·농심·오뚜기 등 비빔면 '빅(Big)3' 업체 신제품 출시와 광고 물량 공세를 동시에 펼치며 시장 선점 경쟁에 나섰다. 

농심 배홍동 CF 모델 유재석(사진 왼쪽)과 오뚜기 '진비빔면·진밀면' 광고 모델 개그맨 허경환 [사진=각사 제공] nrd@newspim.com

◆비빔면 마케팅 전면전...광고 온에어 
3일 업계에 따르면 농심은 전날 배홍동 광고를 본격 개시했다. '지금은 배홍동 시대'라는 광고 문구를 앞세워 브랜드 존재감 강화에 나섰다.

올해로 6년째 방송인 유재석을 광고 모델로 유지하며 브랜드와 모델을 결합한 일관된 이미지 구축 전략을 이어가고 있다. 광고는 '배홍동'을 반복하는 경쾌한 리듬의 음악과 함께 배홍동 수트를 입은 유재석이 도심을 활보하는 장면으로 시작한다. 이후 시민들이 행진에 합류하며 대규모 군중을 이루고, 유재석이 "비빔면 세대는 바뀌었다, 대세는 바뀌었다"는 메시지를 전달하는 방식이다.

농심은 '유재석=배홍동' 이미지를 강화해 비빔면 시장에서 브랜드 경쟁력을 높인다는 전략이다.

오뚜기는 개그맨 허경환을 새 모델로 기용해 분위기 반전을 노리고 있다. 허경환은 이번 광고에서 '진이어쓰'라는 유행어와 함께 귀여운 안무와 중독성 있는 송(노래), 재치 있는 코믹 연기로 제품의 매력을 표현한 것이 특징이다. 특유의 밝은 에너지로 광고의 재미를 더해 진이어쓰 콘셉트를 효과적으로 전달했다는 평가다.

비빔면 시장 경쟁이 달아올랐다. 사진은 왼쪽부터 '팔도비빔면 더 블루', 농심 '배홍동막국수', 오뚜기 '진밀면' 모습. [사진=각사] nrd@newspim.com

◆1위 팔도 굳히기, 2·3위는 틈새 공략

국내 비빔면 시장은 팔도가 점유율 50%대로 압도적 선두를 유지하고 있다. 농심(20%대)과 오뚜기(10%대)가 뒤를 쫓는 구도다. 한국농수산식품유통공사(aT)에 따르면 국내 비빔면 시장은 2015년 757억원에서 2023년 1800억원으로 성장했다. 연평균 17%에 달하는 증가세다.

독보적인 입지를 구축한 팔도는 최근 '팔도비빔면 더 블루'를 출시하며 수성에 나섰다. 면발과 소스를 개선하고 토핑을 강화하는 방식으로 기존 제품을 업그레이드했다. 누적 판매량 20억 개를 넘어선 원조 브랜드의 입지를 이어가겠다는 전략이다.

비빔면 2, 3위를 다투는 농심과 오뚜기의 신제품 경쟁은 더욱 치열하다. 막국수와 부산 정통 밀면 신제품을 출시하며 틈새 시장을 공략하는 모습이다.  

농심은 지난달 2일 '배홍동막국수'를 새롭게 선보였다. 국산 메밀을 넣은 건면에 배·홍고추·동치미를 활용한 비빔장을 적용했다. 들기름과 겨자를 더해 고소하면서도 매콤한 풍미를 강조한 것이 특징이다.

오뚜기는 같은 달 12일 부산 밀면을 구현한 신제품 '진밀면'을 출시했다. 사골·양지 기반 육수 분말과 특제 비빔소스를 결합해 비빔과 물밀면 두 가지 방식으로 즐길 수 있도록 설계했다. 초기 소비자 반응은 좋다. 출시 10일 만에 130만 개가 팔리며 시장의 주목을 받았다. 온라인 선출시 완판에 이어 지역 입소문을 타고 오프라인 판매도 빠르게 늘고 있다.

식품업계 관계자는 "비빔면은 계절 상품에서 전략 상품으로 완전히 탈바꿈했다"며 "제품력뿐 아니라 마케팅과 브랜드 영향력이 결합된 복합 경쟁으로 시장이 재편되는 흐름"이라고 말했다.

nrd@newspim.com

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로저스 쿠팡 대표 61억 주식 보상 [서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 해롤드 로저스 쿠팡 한국 임시대표가 대규모 주식을 보상받았다. 약 66억 원 규모의 성과조건부 주식보상(PSU)을 받은 지 두 달 만이다. 쿠팡의 모회사인 쿠팡Inc는 3일(현지 시간) 한국 법인 임시대표를 맡고 있는 로저스 최고관리책임자(CAO)겸 법무총괄에게 클래스A 보통주 양도제한조건부주식(RSU) 21만3884주를 부여했다고 공시했다. 쿠팡의 전날 정규장 종가(18.95달러)로 계산하면 405만3012달러, 한화 61억원 상당에 달하는 주식이다. 이 주식은 오는 7월 1일부터 분기별로 4회에 걸쳐 분할 수령할 수 있으며, 주식을 받으려면 해당일까지 근속해야 하는 조건이다. 해롤드 로저스 쿠팡 임시대표. [사진=뉴스핌DB] 이 주식을 모두 수령하면 로저스 임시대표가 보유하게 되는 쿠팡 주식은 총 93만3041주로 늘어나게 된다. 그는 지난 2월에도 26만9588주의 주식을 받았다. 한편 쿠팡은 대규모 개인정보 유출 사태가 터진 직후인 지난해 12월, 쿠팡Inc 최고관리책임자(CAO) 겸 법무총괄인 해롤드 로저스를 한국법인 임시대표로 임명했다. 로저스 임시대표는 지난해 12월 30일 국회에서 열린 '쿠팡 사태 연석 청문회'에서 허위 증언을 한 혐의로 고발당한 상태다.   y2kid@newspim.com 2026-04-04 11:49
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이란, 미군 F-15·A-10 잇따라 격추 [서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 이란전쟁에 투입된 미군 F-15 전투기와 A-10 공격기가 3일(현지시간) 이란군의 공격으로 각각 격추됐다고 CBS 뉴스 등 복수의 미국 매체가 미 정부 당국자를 인용해 보도했다. CBS 및 워싱턴포스트 등 미국 언론들은 3일 미군 전투기 F-15에 이어 A-10 공격기가 이란 남서부에서 이란의 공격을 받아 추락했다고 보도했다. 미국이 지난 2월28일 이란전쟁을 시작한 이후 미군 군용기가 이란군 공격으로 격추된 것은 이번이 처음이다. 추락된 전투기의 조종사 3명 중 2명은 구조됐고, 1명은 실종 상태다. 미군은 이란 남서부 후제스탄 주 일대에 수색·구조용 헬기 HH-60G와 연료 공급을 위한 C-130 급유기를 투입해 1명을 구조했다. 이 과정에서 헬기 2대도 이란군의 공격을 받아 일부 탑승자가 부상했지만 기지로 복귀한 것으로 파악됐다. 이란은 이날 F-15 전투기에 이어 미군의 A-10 선더볼트Ⅱ 워트호그 공격기도 호르무즈 해협 인근 게슘 섬 남단에서 격추해, 기체는 바다로 떨어졌다. 단독 탑승한 조종사 1명은 구조된 것으로 전해졌다. 도널드 트럼프 대통령은 NBC와 전화 인터뷰에서 미 군용기 격추가 이란과의 협상에 영향을 끼치느냐는 질문에 "전혀 아니다"라며 "이건 전쟁이고 우리는 전쟁 중"이라고 말했다. 격추된 군용기 2대의 임무는 확인되지 않았지만 격추 장소로 미뤄볼 때 각각 이란 내 인프라와 호르무즈 해협 주변을 타격하는 작전을 수행하고 있었을 것으로 추정된다. 현지시간 2026년 2월28일 이란 공습작전 (작전명 에픽 퓨리)에 투입된 미군 전투기 [사진=미 중부사령부] 트럼프 대통령은 지난 1일 대국민 연설에서 앞으로 2~3주 동안 이란을 강하게 타격해 '석기시대'로 되돌리겠다고 발표했다. 트럼프 대통령의 대국민 연설 이후 미군은 이란 수도 테헤란 인근 대형 교량을 공습으로 파괴한 데 이어 이란이 미국의 요구조건에 맞춰 전쟁 종식에 합의하지 않을 경우 이란 내 발전소도 타격하겠다고 예고했다. 이란 관영 파르스 통신은 미국이 지난 1일 우방국 중 한 곳을 통해 48시간 동안의 휴전을 제안했지만, 이란은 이를 거부했다고 보도했다. 트럼프가 유예했던 이란 내 발전소 등 에너지 인프라 공격 기간이 오는 6일 종료된다. 이번 사태는 전쟁의 중대 고비가 될 것이란 관측이 나온다. 한편 중부사령부에 따르면 현재까지 미군 사망자는 13명, 부상자는 300명 이상으로 집계된다. 로이터·입소스 등의 여론조사에 따르면 미국 국민의 27%만 이란 전쟁을 지지하고, 60%가 조속한 개입 종료를 원하고 있는 것으로 나타났다.   y2kid@newspim.com 2026-04-04 11:17

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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