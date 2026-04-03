중동 리스크 확산에 건설현장 '비상'…국토부, 비상경제 TF 운영

[서울=뉴스핌] 최현민 기자 = 국토교통부는 비상경제본부회의에서 중동 정세에 따른 주요 품목 수급 상황과 대응 방안을 점검하고, 건설 분야 위기 대응 강화를 위해 '건설현장 비상경제 태스크포스(TF)'를 가동한다고 3일 밝혔다.

국토교통부 로고. [사진=국토교통부]

이번 조치는 기존에 운영하던 '중동전쟁 기업 애로 해소 지원센터'를 격상한 것으로, 건설자재 수급 차질이 산업 전반으로 확산될 가능성에 선제적으로 대응하기 위한 것이다. TF는 국토부 1차관을 단장으로 운영된다.

국토부는 레미콘 혼화제, 아스팔트, 플라스틱 제품(배관·창호·단열재), 페인트, 도료, 실란트, 접착제 등 석유화학 원료 기반 건설자재를 중심으로 수급 상황을 집중 점검할 계획이다.

또 건축물과 도로 등 주요 건설현장의 자재 수급 현황을 면밀히 관리하고, 유관 단체와 협력해 건설 분야 전반의 위기 대응 체계를 구축한다는 방침이다.

현장의 애로사항을 신속히 파악하기 위해 대한건설협회, 대한전문건설협회, 한국주택협회, 대한주택건설협회, 대한건축사협회 등 5개 협회를 중심으로 상시 신고체계도 운영한다. 접수된 사안 가운데 규제 개선이 필요한 경우에는 관계부처 협의를 통해 신속히 제도를 보완할 계획이다.

아울러 매점매석이나 담합 등 시장 교란 행위가 발생할 경우 현장 점검을 통해 엄정 대응하고, 부정확한 정보로 시장 불안을 키우는 이른바 '가짜뉴스'에도 적극 대응할 방침이다.

김윤덕 국토교통부 장관은 "건설자재 수급 차질은 국가 경제와 국민 주거 안정과 직결되는 문제로 정부와 업계가 함께 대응해 위기를 극복할 수 있도록 하겠다"며 "전국 건설현장에서 발생하는 수급 리스크를 신속히 파악하고, 가격 급등 등 모든 상황에 선제적으로 대응해 나가겠다"고 말했다.

min72@newspim.com