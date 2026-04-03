우리카드, 액티브 시니어 특화 '카드의정석2 원더라이프' 2종 출시

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자·박가연 인턴기자 = 우리카드는 5060세대를 겨냥한 우리금융그룹의 맞춤형 브랜드 '우리 원더라이프' 출범에 발 맞춰 '카드의정석2 원더라이프' 2종을 출시했다고 3일 밝혔다.

이번 신용, 체크카드 2종으로 구성된 이 상품은 '인생의 후반전을 빛나고 경이롭게'라는 브랜드 슬로건을 바탕으로 액티브 시니어에 특화된 혜택을 탑재했다.

5060세대 필수 지출을 아우르는 카드 서비스로 생활비 절감이 가능하다. 신용카드는 ▲병·의원 ▲약국 ▲온라인쇼핑 ▲TV홈쇼핑 ▲편의점·대형마트 등에서 1.5% 할인, 체크카드는 0.5% 캐시백을 제공하며, 동양생명 보험료 결제 시 신용 2.5% 할인, 체크 1% 캐시백 혜택이 적용된다.

[사진=우리카드]

여가 활동을 즐기는 고객을 위한 레저 및 해외 영역 혜택도 대폭 강화했다. 신용카드는 ▲골프장 ▲헬스장 ▲사우나 등 레저 업종과 주유소·온오프라인 해외 결제 시 2.5% 할인을 제공한다. 체크는 ▲헬스장 ▲사우나 ▲주유소 이용 시 1% 캐시백 받을 수 있다.

또한 전월 실적이나 한도 제한 없이 국내외 전 가맹점에서 신용 1%, 체크 0.2%의 기본 혜택을 누릴 수 있다. 연회비는 신용카드 2만 5000원이고 체크카드는 별도의 연회비가 없다.

우리카드 관계자는 "스마트폰과 여가 생활에 익숙한 액티브 시니어 고객의 소비 패턴을 분석해 특화된 혜택을 담았다"며 "시니어 고객들의 경이로운 일상과 새로운 도전을 적극적으로 지원한다"고 밝혔다.

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