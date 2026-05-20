[오늘날씨] 전국 흐리고 비…수도권 최대 80mm

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수도권·강원도·제주도 30~60mm

충청도·전라도·경남 20~50mm

경북·울릉도·독도 10~40mm

[서울=뉴스핌] 나병주 기자 = 수요일인 20일은 전국에 비가 내리겠다. 수도권은 최대 80mm의 비가 내릴 전망이다.

기상청과 케이웨더에 따르면 이날 한반도는 중국 중부지방에서 동쪽으로 이동하는 저기압의 영향을 받겠다.

봄비가 내린 7일 오후 서울 광화문 인근에서 우산을 쓴 시민들이 이동하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

전국이 대체로 흐린 가운데 새벽부터 제주도와 전남지역을 시작으로 비가 시작돼 전국으로 확대되겠다.

예상 강수량은 수도권·강원도·제주도 30~60mm (많은 곳 80mm), 충청도·전라도·경남 20~50mm, 경북·울릉도·독도 10~40mm다.

주요 지역별 최저기온은 ▲서울 19도 ▲인천 19도 ▲수원 19도 ▲춘천 17도 ▲강릉 18도 ▲청주 19도 ▲대전 18도 ▲전주 19도 ▲광주 19도 ▲대구 17도 ▲부산 18도 ▲울산 17도 ▲제주 20도다.

최고기온은 ▲서울 20도 ▲인천 21도 ▲수원 20도 ▲춘천 20도 ▲강릉 20도 ▲청주 19도 ▲대전 19도 ▲전주 22도 ▲광주 22도 ▲대구 19도 ▲부산 21도 ▲울산 20도 ▲제주 24도다.

에어코리아에 따르면 이날 미세먼지는 전 권역이 '좋음'으로 예상된다.

바다의 물결은 서해 앞바다 0.5~2.0m, 남해 앞바다 0.5~1.5m, 동해 앞바다 0.5~1.5m로 일겠다.

lahbj11@newspim.com